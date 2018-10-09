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Виктория Лопырёва: Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину

Посол ФИФА Виктория Лопырёва прокомментировала конфликт с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Я доподлинно не знаю, из-за чего возник конфликт с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, но очевидно, что он отрицательно скажется на имидже отечественного футбола.

В книге "Записки вратаря" Льва Яшина есть такие слова: "Футбол так устроен, что ставит своих избранников в исключительное положение: их портреты не сходят со страниц газет, о них пишут хвалебные оды. И это испытание славой иногда оказывается роковым: человек начинает быть снисходителен к своим слабостям и гибнет как спортсмен".

Сейчас ребятам нужно просто извиниться, сделают правильные выводы из ситуации и постараться загладить вину", — сказала Лопырёва.

Чемпионат
Теги: Кокорин Мамаев Лопырева
Сегодня, 11:39
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#28  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
За два избиения людей в пъяном виде, извинения не принимаются, тем более адекватная общественность на взводе от этого беспредела, а у этой девки-шоу нет не интеллекта и не воспитания от родителей, такое же быдло как и эти уроды.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#27  diego milito 22   (Сегодня, 13:55)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Овечка проблеяла заведомую глупость, даже не пошевелив куриными мозгами, или овечьим. Кому ка нравится.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#26  trent   (Сегодня, 13:31)
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online
Болеет за:
«Спартак»
умные мысли вряд ли придут в голову таким долбоёпам...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#25  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:19)
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Брюзга
Т.е. вариант охреначить вас стулом по голове, а потом построить во дворе дома детскую площадку - проходит?


Во первых ты сынок мне примеры не приводи, а во вторых -надо знать правило,если не можешь дать сдачи,не куя нарываться --есть ментура-вот туда и звоните--а рот открывать ,чтобы писдюлей получить,это не умно...Ну посадят их тебе от этого легче станет ?или ты думаешь систему всю переделать--ты или сопляк или полный идиот..Лучше пусть деньги пойдут на строительство площадок ,чем по закону,как ты предлагаешь--растащат по себе рублики--следователи-адвокаты и судьи с прокурорами-- и пострадавшим куй чё достанется --это реалии..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#24  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
Цитата: Победоносный Зенит
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)

Ага. Операция по внедрению Пака в кафе тщательно разрабатывалась спецслужбами. Сразу видна рука Москвы. Идиот плять

Идиот твоё имя . Был везде колхозник, а теперь будут Мамаев с Кокориным.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#23  Брюзга  Рязань (Сегодня, 13:03)
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Цитата: бородач
а вот чтобы построили на пару стадион для детворы и ещё чего нибудь -это нужно


Т.е. вариант охреначить вас стулом по голове, а потом построить во дворе дома детскую площадку - проходит? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#22  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:59)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Очередная шоу-погремушка выдала очередную глупость на уровне своего интеллекта и воспитания. Девонька, эти ребята уже не пошалили, а совершили ДВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ в двух местах!!! За них простых смертных САЖАЮТ, мать твою! Ни хрена себе, извиниться и загладить вину! Опять откупиться от потерпевших и Закона?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#21  Makc33   (Сегодня, 12:55)
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  •  (2)
online

Цитата: Победоносный Зенит
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)

Ага. Операция по внедрению Пака в кафе тщательно разрабатывалась спецслужбами. Сразу видна рука Москвы. Идиот плять
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#20  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:52)
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Болеет за:
«Динамо» М
Глупости бывают и по молодости и в любом возрасте ---нужно наказывать рубельком ,а сажать конечно не стоит,ибо смысла нет никакого .а вот чтобы построили на пару стадион для детворы и ещё чего нибудь -это нужно -- ну и на исправление их обоих к нам в Динамо ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#19  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:34)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Баб тут только не хватало... ну и ветка...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#18  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 12:28)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
это все Глушаков Дениска затеял чтобы о нем перестали говорить)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#17  Borg  Burg (Сегодня, 12:18)
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Победоносный Зенит
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)


Только один вопрос- почему дибилы всегда говорят от имени "всех"? Кто эти "все", кроме самого дибила, его бабушки и котенка Мурзика?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#16  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:16)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Просто извиниться? Так можно было?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#15  Antip7   (Сегодня, 12:14)
  • +1
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Цитата: nedva
...Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину...

Это надо понимать так: за сколько эти два дебила "попросят" забрать заявление потерпевшего?


Проучить бы. Пусть бы играли, но год без зарплаты и премиальных (и запретить носить спонсорскую атрибутику).. совсем. Вот тогда бы узнали цену деньгам
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#14  nedva  Russia (Сегодня, 12:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
...Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину...

Это надо понимать так: за сколько эти два дебила "попросят" забрать заявление потерпевшего?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#13  brysy  москва (Сегодня, 12:07)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот нормально придумала, какая мелочь, ну подумаешь, ну вышли погулять, карман от количества купюр разрывается, тянет вниз, передвигаться тяжеловато, погуляли, освободились от тяжести, теперь надо заняться делом, скучно так просто расходиться, по дороге домой, отправили в реанимацию парочку-троечку прохожих, так, между прочим, пьяные были, сейчас проспимся, извинимся, сделаем правильные выводы и пойдём отдыхать, всё-таки 3 выходных.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#12  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
посол ФИФА? Почему ш***а является послом ФИФА? Она разбирается в футболе?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#11  Miss_Z  Москва (Сегодня, 11:56)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)

да что тут странного? просто саша сидел на больничном пол года, и, кажется. все начали забывать.
он давно словил звезду, еще задолго до монако, статус в инстаграме "слава Богу, я vip" наверное, о чем-то говорит.
ну а этот мелкий пакостник павлик - просто его обожатель


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#10  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:54)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Два года они как миленькие получат.Избили то ведь не Васю Пупкина,тут уже подключились серьёзные товарищи и пощады точно не будет.Колыма большая,лобзиков для пилки кедров хватит на всех...Другой вопрос,а что они будут делать после зоны?Ведь везде нужно работать головой,а они судя по всему думали только жопоЙ!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:54)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
"Простите нас дяденька Шпак, мы больше не будем в вас стульями кидаться"
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  safonas   (Сегодня, 11:53)
  • +4
  •  (6)

Цитата: Победоносный Зенит
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)

ну не второй же месяц Глушакова обсуждать


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#7  ythe  Ё-бург (Сегодня, 11:51)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)

Это ответный ход мелкобритов, за Солсбери. Дестабилизируют наш чемп! laughing


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#6  Leksiq   (Сегодня, 11:50)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Победоносный Зенит
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)

Куда на лечение скидывать?
Регистрация: 15.06.2011 [жалоба]
#5  Antip7   (Сегодня, 11:50)
  • +5
  •  (7)

Цитата: Miss_Z
щас еще бузова подтянется с советом

Да что Бузова.. еще Собчак не высказывалась. А то давно не было советов вроде: "Изолировать элитное общество от нищебродов, которые под ногами крутятся, да под Майбахи лезут"
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  ythe  Ё-бург (Сегодня, 11:49)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
без вики не обошлось....


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 11:46)
  • +8
  •  (12)

Цитата: Победоносный Зенит
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)

Угу, специально Пака послали в кафе дестабилизировать обстановку, зная, что там Кокорин с Мамаевым будут бухать
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  Miss_Z  Москва (Сегодня, 11:46)
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
щас еще бузова подтянется с советом


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:44)
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Как то всё странно и Зенит и Краснодар на ходу, а потому получите скандал. И сразу же отвлечено внимание от других команд(всем понятно каких.)


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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