Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Тарханов: смотреть видео с Кокориным и Мамаевым было просто неудобно

Уголовное расследование драки в одном из кафе Москвы, в которой, предположительно, участвовали футболисты Александр Кокорин из "Зенита" и Павел Мамаев из "Краснодара", может серьезно изменить их карьеру, заявил экс-тренер сборной России Александр Тарханов.

"Все зависит от того, как будет проходить уголовное расследование. Но смотреть на все это было просто неудобно, футболисты с такими именами не должны себя так вести. Жалко, конечно, ребят, которые так себя повели - в таком возрасте им играть и играть (Кокорину - 27 лет, Мамаеву 30 лет). Они не должны так поступать, они во всем должны быть примером для молодых игроков и мальчишек. Они футболисты хорошего уровня и так же должны себя вести и в жизни. И теперь мы навряд ли увидим обоих игроков в сборной России. Жаль, ведь Кокорин только начал играть после травмы. Они не должны были так поступать", - цитирует Тарханова РИА Новости.
Теги: Тарханов Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  Седой  Россия (Сегодня, 16:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
robinzen,
Я так понимаю, что он имел ввиду, что жалко талант есть, а мозгов нет. Но решил высказаться вежливо


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#3  tuner   (Сегодня, 16:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Хорошо, что не 3D, а то все бы стульчика отхватили по темечку.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#2  командир   (Сегодня, 16:42)
  • +1
  •  (3)

Вот где пригодилась система видео повторов
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:38)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Жалко, конечно, ребят, которые так себя повели

Я с него просто тащусь! жалко ему ребят! А людей, которым эти полудурки "со-товарищи" навешали по-полной, ему не жалко! Караул просто, а не страна...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.