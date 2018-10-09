Специалист по тюремным наколкам рассказал, что будет с Мамаевым, если он попадет в тюрьму

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:10
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (13)
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (13)
15:27
"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым (22)
"Отправим их в Сирию - пусть самовыражаются" - Жириновский заступился за Кокорина с Мамаевым (22)
14:31
"У этих двух полудурков просто отрицательный айкью" - известный телеведущий о Кокорине и Мамаеве (19)
"У этих двух полудурков просто отрицательный айкью" - известный телеведущий о Кокорине и Мамаеве (19)
14:16
"Не забил - получи стулом в табло" - Захарова предложила наказывать футболистов за плохие матчи (16)
"Не забил - получи стулом в табло" - Захарова предложила наказывать футболистов за плохие матчи (16)
13:56
Губерниев: комментаторы теперь будут говорить: "посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил" (19)
Губерниев: комментаторы теперь будут говорить: "посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил" (19)
13:33
"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева (47)
"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева (47)
13:20
"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки (28)
"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки (28)
Специалист по тюремным наколкам рассказал, что будет с Мамаевым, если он попадет в тюрьму
Специалист по тюремным наколкам Николай Егоров рассказал, какая реакция может последовать на татуировки полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, если он попадет в тюрьму.
"Если все же мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со "словарем тату", то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью. Но вообще вся "крылатая" символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь, сексуальным меньшинствам, поэтому с ней нужно быть аккуратнее. Придется ли отвечать за все эти "красоты" на теле в тюрьме — вопрос открытый", – сказал Егоров.
Он также отметил, что обладатель сомнительной с точки зрения тюремной культуры татуировки может чувствовать себя комфортно среди заключенных, если "правильно" себя проявит.
Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
МК
"Если все же мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со "словарем тату", то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью. Но вообще вся "крылатая" символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь, сексуальным меньшинствам, поэтому с ней нужно быть аккуратнее. Придется ли отвечать за все эти "красоты" на теле в тюрьме — вопрос открытый", – сказал Егоров.
Он также отметил, что обладатель сомнительной с точки зрения тюремной культуры татуировки может чувствовать себя комфортно среди заключенных, если "правильно" себя проявит.
Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
МК
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.