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Специалист по тюремным наколкам рассказал, что будет с Мамаевым, если он попадет в тюрьму

Специалист по тюремным наколкам Николай Егоров рассказал, какая реакция может последовать на татуировки полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, если он попадет в тюрьму.

"Если все же мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со "словарем тату", то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью. Но вообще вся "крылатая" символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь, сексуальным меньшинствам, поэтому с ней нужно быть аккуратнее. Придется ли отвечать за все эти "красоты" на теле в тюрьме — вопрос открытый", – сказал Егоров.

Он также отметил, что обладатель сомнительной с точки зрения тюремной культуры татуировки может чувствовать себя комфортно среди заключенных, если "правильно" себя проявит.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

МК
Теги: Мамаев
Сегодня, 22:21
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#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:24)
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  •  (6)
online

Будет спать под шконкой


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  Elmo Kennedy   (Сегодня, 22:23)
  • -1
  •  (5)
online

Узники совести, вы не забыты!
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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