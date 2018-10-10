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Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых

Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки высказалась по поводу скандала вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Алкоголь и наркотики погубили не одну спортивную карьеру. Испытание славой и деньгами – самое тяжелое испытание.

Кокорина с Мамаевым знают все. Это их плакаты висят на стенах у мальчишек. О такой карьере мечтает каждый юный футболист, а их герои оказались банальными кутилами, которые не в состоянии держать себя в руках.Очень грустно, что Монако их ничему не научило. Они снова, но куда серьезнее, подвели сборную, свои клубы и своих фанатов. То есть всех, кто в них верил.

Чем громче падения мы наблюдаем, тем лучше это пример для наших восходящих звезд: все очень зыбко, и ты можешь упорно работать, чтоб стать Головиным или Дзюбой, или всего за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых.

Это банально, но, как показывает жизнь, не для всех очевидно", - написала Канделаки.

Телеграм канал Тины Канделаки
Теги: Головин Дзюба Канделаки Мамаев Кокорин
Сегодня, 14:18
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6
(4)
#6  Gnome  Алматы (Сегодня, 16:50)
  • -1
  •  (1)
online

....или насосать себе федеральную кормушку.
Про наркоту то Тина как никто знает.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#5  Sesk   (Сегодня, 16:21)
  • 0
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СкоТина Шапокляк.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#4  Fint  Москва (Сегодня, 16:18)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: nedva
Почему то я ей верю... smile

Ну так она и имеет представление о том, как во всяких Монако кутить весело, чуть сама не сгорела в аварии в Ницце, врезавшись в дерево на суперкаре любовника... laughing wink bowtie
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#3  venyalyaynen   (Сегодня, 14:52)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему за одну ночь, они к этому шли долго и упорно.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 14:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Почему то я ей верю... smile
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 14:36)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
И эта вырыгнула. Лучше бы фуибол на бесплатное тв вернула, сучка
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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