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Себастьян Дриусси признан лучшим игроком "Зенита" в сентябре

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

22-летний аргентинец в прошлом месяце провел за сине-бело-голубых в чемпионате России четыре матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Дриусси
Сегодня, 14:44
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 15:54)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не против, но ему еще надо прибавлять, и что отрадно, есть куда.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:47)
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  •  (5)
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Болеет за:
«Зенит»
а ведь не полживые сми его клеймили тусовщиком и гулякой


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