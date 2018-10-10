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"Спартак" поздравил Джано с днем рождения

"Спартак" поздравил 26-летием полузащитника Джано Ананидзе.

"Спартак" от всей души поздравляет Ананидзе с днем рождения, желает ему в первую очередь крепкого здоровья, как можно больше успешных матчей за нашу команду и семейного благополучия!" - сообщается на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак Джано
Сегодня, 19:13
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#7  viktortsapkov   (Сегодня, 20:05)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#6  Кир Мяс   (Сегодня, 19:52)
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online

большой талант, если бы не постоянные травмы
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#5  F.Totti  Rome (Сегодня, 19:50)
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online

Цска не имел право испортить праздник Жано,С Днем Рождения!


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Hey mambo, mambo italiano!
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 19:46)
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Болеет за:
«Зенит»
С днём рождения, великий футболист.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 19:25)
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online

Давай на поле и больше без травм...... Один из лучших игроков если бы не травмы.. ум в пасах у него точно есть!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  Брюзга  Рязань (Сегодня, 19:22)
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Джано, с днём рождения. Здоровья и счастья тебе!
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
кокошу с Мамаем зови, будет весело
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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