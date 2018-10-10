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"Тюмень" в серии пенальти обыграла ЦСКА и вышла в 1/8 финала Кубка России

"Тюмень" победила ЦСКА в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России (1:1, пенальти - 3:0).

Кубок России

1/16 финала

"Тюмень" – ЦСКА 1:1

Голы: Столяренко, 120+1 - Пухов, 109.

"Тюмень": Бучнев, Васиев (Хайманов, 87), Столяренко, Коваленко, Козлов, Чудин, Леонтьев, Лаук (Малоян, 58), Теленков, Глухов (Лешонок, 46), Вотинов (Рябокобыленко, 109).

ЦСКА: Помазун, Матвийчук, Бекао, Набабкин, Гордюшенко, Ефремов, Пухов, Олейников (Анисимов, 80), Тикнизян, Жамалетдинов (Маклаков, 119), Нисимура.

Предупреждения: Ефремов, 41, Пухов, 52, Козлов, 61, Вотинов, 106, Нисимура, 118.
Теги: Тюмень ЦСКА
Сегодня, 19:38
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#61  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Видел только пенальти, вывод: откровенно бессовестный слив Кубка конями.

А может быть и Ганчаренко в облаках витает после Реала. решил что уж с Тюменью-то и третий состав справится,но обжегся.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#60  GPS   (Сегодня, 20:30)
  • -2
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online

Шкурик! Пончик! Как дила?
Почему ты не на "ветке любимого клуюа))"????
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#59  Ninja   (Сегодня, 20:22)
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
hel,
Конечно слили) Игорь даже не поехал, а состав сам за себя всё сказал
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#58  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
сынок,

Первый взял вратарь внизу слева. Второй вратарь отбил в правую штангу. Третий их японец просто пальнул в небеса.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#57  Ninja   (Сегодня, 20:19)
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
А что так ?! Кубок не нужен ...Походу , он никому не нужен ...

Ну вообще-то у ЦСКА и Локо их по 7. У Спартака три. Так что хз)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#56  Borg  Burg (Сегодня, 20:18)
  • -1
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online

Цитата: cska1971
Забейте на игры в Риме и Мадриде. Важны домашние, особенно с чехами


Не согласен. В Риме или Мадриде надо хотя бы одну ничью взять.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#55  cska1971  Москва (Сегодня, 20:16)
  • +1
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online

1964netto_,
Да не было никакого пресса. Одни молодые, неопытные и несыгранные, а другие просто плохо играют в футбол...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#54  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 20:14)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тюмень и бомжей нагибала.
А тут кони попали под пресс!!!


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#53  serega_user  serega_user (Сегодня, 20:12)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Borg,
Забейте на игры в Риме и Мадриде. Важны домашние, особенно с чехами...

Это верно.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#52  Евгений Буров   (Сегодня, 20:09)
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: SPV 77
Цитата: Gurishankar
сливают Кубок страны...

Да не было никакого слива, Тюмень просто класснее

ДА ЭТО МЫЗНАЕМ А СПАРТАК КЛАССНЕЕ ВСЕХ ОСОБЕННО НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ А ЧТО ДАЛЬШЕ ОЧЕРЕДНАЯ БОРЬБА ЗА 3-5 МЕСТО ТАК 15 ЛЕТ НАБЛЮДАЕМ laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#51  serega_user  serega_user (Сегодня, 20:08)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Borg
Цитата: hel
В Риме полную авоську получит. В воротах нервничает, никакого спокойствия нету.


Одна надежда, что ВМГ насытит защиту и опорную зону, примерно как против Реала, чтобы не давать бить. Хотя реальцы все равно били, но выручали штанги и Акинфеев.
А Помазун- не выручит(((

Да бесполезно. С таким вратарем вся защита на нервах будет.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#50  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 20:08)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что так ?! Кубок не нужен ...Походу , он никому не нужен ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#49  cska1971  Москва (Сегодня, 20:07)
  • +1
  •  (5)
online

Borg,
Забейте на игры в Риме и Мадриде. Важны домашние, особенно с чехами...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#48  serega_user  serega_user (Сегодня, 20:07)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Цитата: Gurishankar
сливают Кубок страны...

Да не было никакого слива, Тюмень просто класснее

Ну получается любимое вами Тосно(царство небесное) было класснее спартака?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#47  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 20:06)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
да...блин...прикольно...

Такое ощущение что били так спецом. Из выгодных положений должны были забить как минимум два гола, ни одного не забили. Видимо был хитрый слив. Одни никак не могли забить, а другие не знали и пытались хоть как то выиграть. Кроче, не нужен нам кубок (я кстати так не думаю).


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#46  Borg  Burg (Сегодня, 20:05)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: hel
В Риме полную авоську получит. В воротах нервничает, никакого спокойствия нету.


Одна надежда, что ВМГ насытит защиту и опорную зону, примерно как против Реала, чтобы не давать бить. Хотя реальцы все равно били, но выручали штанги и Акинфеев.
А Помазун- не выручит(((
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#45  cska1971  Москва (Сегодня, 20:04)
  • 0
  •  (2)
online

77хонда,
Ну, почему? Ожидать можно было гораздо меньшего. А так, расстроились, что в последней атаке пропустили, вот пенальти и провалили. Японец никакой. Ефремов даже в таком составе не тянет.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#44  SPV 77  Брянск (Сегодня, 20:03)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gurishankar
сливают Кубок страны...

Да не было никакого слива, Тюмень просто класснее
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#43  Borg  Burg (Сегодня, 20:03)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: hel
Цитата: сынок
а чего по пеналям 3-0 вратарь отбивал или в ворота не попадали
И то и другое.)))


Ну как бы "удар" Гордюшенко и ударом - то назвать нельзя. Просто катнул тихонечко низом. Так что можно считать, что вратарь "отбил"((((
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#42  сынок  CCCP (Сегодня, 20:02)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Цитата: сынок
а чего по пеналям 3-0 вратарь отбивал или в ворота не попадали

И то и другое.)))

да...блин...прикольно...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#41  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 20:00)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
а чего по пеналям 3-0 вратарь отбивал или в ворота не попадали

И то и другое.)))


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#40  Borg  Burg (Сегодня, 19:59)
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: waldemar
ПРОСТО БОЛЕЕ СИЛЬНАЯ КОМАНДА ПОБЕДИЛА ВОТ И ВСЁ.


Ну это понятно от спартаковского болельщика. Типа - очень крутой троллинг, уровня 3-го класса средней школы)))

а в чем конкретно команда Тюмень была "более сильнее" против молодежки ЦСКА? В каких эпизодах тюменцы превосходили?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#39  сынок  CCCP (Сегодня, 19:59)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
я матч не смотрел...а чего по пеналям 3-0 вратарь отбивал или в ворота не попадали
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#38  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 19:58)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Поздравлю Тюмень и рад за её болельщиков. У них и сегодня приятное событие, и дальнейшие игры в Кубке. Наверное люди заслужили.
А пацанам ЦСКА - взять себя в руки и продолжать расти.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#37  calcio  Кемерово (Сегодня, 19:58)
  • -2
  •  (10)
online

ну за конеёб


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006 [жалоба]
#36  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 19:57)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: liasport433
на камеру отлично смотрелся, здоровый цвет лица и тд!

В Риме полную авоську получит. В воротах нервничает, никакого спокойствия нету. Крынац смотрится намного спокойнее.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#35  vvSpartak   (Сегодня, 19:56)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dyadenka
У свиней ещё одна радость. Армейцам не расстраиваться , какие мальчишки растут!

За себя немытый отвечай


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#34  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 19:55)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: waldemar
ПРОСТО БОЛЕЕ СИЛЬНАЯ КОМАНДА ПОБЕДИЛА ВОТ И ВСЁ.

По пенальти?))))))))))))))))) Эта сильная команда дальше никуда не пройдет. А играла с ней не сыгранная ни разу вместе молодежь и два игрока основы. Слили и ладно. Тюменцы молодцы.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#33  midlton  Eire (Сегодня, 19:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Borg
Цитата: 13iv74
Как ПОМАЗУН смотрелся?

Плохо(((( Какой- то идиотский выход в конце, и до мяча не достал и тюменца снес. Мог привезти пеналь. На первом пенале стал прыгать, как клоун , по ленточке и естесственно проопустил.

Отвратительный вратарь. Пенальти всегда будет пропускать, так явно раньше времени заваливается, даже кто не умеет будет забивать ему


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
#32  Гастэряну   (Сегодня, 19:55)
  • +3
  •  (5)

Цитата: Gurishankar
Второй год презрительно и намеренно
сливают Кубок страны...

а что не слили в основное время, а бились до последней минуты?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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