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Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!"

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой рассказал в эфире передачи "Пусть говорят" об инциденте с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

"Девушка села на заднее сиденье и спросила: "Такси?" Я сказал, что не такси и вежливо попросил выйти. Она сказала, что посидит тут, погреется. Через какое-то время подошел человек, вытащил ее из машины, сказал, что это не наша машина. Буквально через 2 минуты в машину что-то прилетело. Я вышел на улицу, увидел, ко мне приближаются два человека, они кричали: "Ты знаешь, кто мы такие? Ты сюда приехал, ты здесь и останешься!".

Видел пять человек. Когда меня били, видел пять пар ног. Хочу сказать спасибо девушке: когда меня избивали, она залезла на меня и стала махать руками: "Отойдите от него, что вы делаете?". Но ее бесцеремонно оттащили и продолжили избиения.

У меня закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, многочисленные гематомы", - рассказал водитель Виталий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:47
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(7)
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#49  bobovzenit  Калининград (Сегодня, 23:09)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
ЗаждалИсь!!! Но дождалИсь!!! Вот вам теперь, скоты - за все!!! До виселицы, до электрического стула!!! До гильотины, блеать!!!!

Такая она , Рассея - от Зенита и до Енисея.....

Нужно всё-таки сделать поправку:
Зачем Россию винить
В том, что в Мире творится?
Дерьмо это не победить
И покой всем нам только снится.

Цитата: капля никотина
Девушка села в машину - "Такси??"
Я ей культурно сказал - "Отcocи!"
Дал ей в eбало, выкинул наxyй
Что я такого сделал девахе???

Девочка достала пачку сигарет
В моей роскошной тачке.
Я попросил её сделать минет,
А она убежала от счастья.
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#48  FrankMasson  Планета Земля (Сегодня, 22:29)
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Приехали. Отменяйте н@вырезано-->вырезано лимит. Хер0вы звезды местного масштаба
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
#47  net.81   (Сегодня, 22:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Если не ошибаюсь, то отец Ушаковой очень крупный чин в одной из самых серьёзных силовых структур. Пак тоже не простой человек. Руководил кортежами президента, знаком с ним. Так что эти два футболёра похоже попали крупно . Посмотрим.

Цитата: сынок
водила изначально утверждал что деваха пьяная залезла от нее несло.

Пипишь . Водитель ранее говорил, что от девушки сильно пахло резкими духами, что его хозяйка не любит.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#46  Дарко Панчев  N (Сегодня, 22:14)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
ВОДИТЕЛЬ, КОТОРОГО ИЗБИЛИ КОКОРИН И МАМАЕВ: ДВА ЧЕЛОВЕКА КРИЧАЛИ: "ТЫ ЗНАЕШЬ, КТО МЫ ТАКИЕ?!"
-------------------------------------------
Теперь водитель знает кто они такие - бывшие спортсмены, а теперь уголовники.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#45  Tokio581   (Сегодня, 22:10)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
yanus0407,
На тех бедолагах бабулек не поднимешь. А тут можно.
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#44  Antip7   (Сегодня, 22:02)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: капля никотина
Девушка села в машину - "Такси??"
Я ей культурно сказал - "Отcocи!"
Дал ей в eбало, выкинул наxyй
Что я такого сделал девахе???


"Здесь не шуметь" - предлагает китаец,
Он там сидит как запуганный заяц,
Стулом пускай получает по лбу,
Что я плохого сделал ему?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#43  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:56)
  • +3
  •  (11)
online

Девушка села в машину - "Такси??"
Я ей культурно сказал - "Отcocи!"
Дал ей в eбало, выкинул наxyй
Что я такого сделал девахе???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#42  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:46)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Конечно парни совершили отвратительное, но то что происходит по мотивам прям сейчас - это блевотно в кубе. Понятно сами виноваты, но...

Это и есть тот самый жуткий, звериный оскал "демократического западного общества" (помноженного на нашу привычку всегда кидаться в крайности) , которое никогда не даст уйти безнаказанным Ролло Томаззи.

Все это буйно покрывается телеуебством всех мастей - визжащий до потери пульса Соловьев, ток-шоу с вызовом свидетелей, ведущие, эксперты по наколкам, просто идиоты всех мастей, - кроваво-гнойный маскарад на еще неостывшем трупе фигурантов. Просто песдец......

Карающий телевизионный пульт домохозяек в буклях. Беспощадная волчья стая из замусоленных компьютерных мышей. Неотвратимый пресс из миллиардов пустых банок из под пива. Пушнина, что готова нападать. Тихая радость и безмолвный бунт всех тех, кому не повезло...

ЗаждалИсь!!! Но дождалИсь!!! Вот вам теперь, скоты - за все!!! До виселицы, до электрического стула!!! До гильотины, блеать!!!!

Такая она , Рассея - от Зенита и до Енисея.....

То же самое на языке вертелось , но не мог доступно выразить. Проняло.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#41  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:46)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: cska1971
Да ну, Миша, какое нафиг западное общество. Обыкновенные отечественные жернова...

я конечно имел в виду "демократическое гражданское общество"
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#40  Antip7   (Сегодня, 21:46)
  • +7
  •  (9)
online

капля никотина,

Ты всё верно описАл.

И тут я сам почувствовал себя скотиной, хотя не бил никого до потери пульса, или стулом по голове. Да это неприятно осознавать, какая злость сидит на подобных персонажей в каждом из нас.. но, секундочку, а разве это зависть? Завтра я буду переживать за Дзюбу и Черышева, у которых контракты не меньше, чем у Кокорина, а уж тем более Мамаева. За Зобнина и Кузяева, которые не бьют друг -другу морду из -за клубных пристрастий. В конце -концов искренне буду переживать за всю сборную России, хотя туда созвали тех людей, которые добились в жизни раз в десять больше того, чего добился я. Это зависть? Ну не знаю.
А может просто надоело грызть пальцы от безысходности, когда очередную Багдасарян, Зайцеву, или Шевенкову будут выпускать сразу после ДТП с неблагоприятным исходом? Или всяких Мирзовых, Коньковых и прочих мажоров, или спортсменов будут выпускать через год, якобы наказания, и зная, что их посадили для показухи, потому что это просто попало на видео?

Думайте сами что это
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#39  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:44)
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: cska1971
Да ну, Миша, какое нафиг западное общество. Обыкновенные отечественные жернова...

Понятно дело. Но технология сама - выкручивания перед публикой обосранную изнанку от трусов - оттуда. А с нашей особенностью а-ля-рюс, это не жернова , а пилы циркулярные.

Но есть в этой особенности и другая крайность - отходчивость и стойкая уверенность в том, что люди принимающие судьбоносные решения совсем такие ж как они. Тоже в подпитии любят поддать под жопу плебсу и дать пuзды какому-нибудь зазевавшемуся тупарю-водителю. Так же в Монаке весело кутить, так же сорить баблом и разбивать десятимиллионные машины - они такие ж, как Кокоша,блеать. И неизвестно не от этого ли сам такой Кокоша (а мы догадываемся что так и есть).

Поэтому судилище эти ребята , в принципе, устраивают над собой. Они просто приходят в ярость когда видят, что другие тоже... как они. Даже есть термин специальный, психиатрический, для такого ... я забыл.

Короче - все более-менее будет нормально. Ну в любом случае Коку оттуда выудят, а вот с Мамайкой возможны варианты. По итогу всех веселых плясок кто-то должен будет хоть на чуть-чуть присесть.

Скорее всего кто-то из той тусовки. Как край - Мамаева на месяцев 6 упакуют и тут же выпишут условный с испытательным.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#38  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:44)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
Причем тут хозяйка. К вам в машину садится телка пьяная с кучей венерических заболеваний или спидом наример. А вы сразу должны броситься ее целовать и ублажать. А если откажетесь, придет старший брат и даст по иплу. А потом на вас в суд подадут за попытку изнасилования и потребуют бабла за молчание

Чувствую что, где-то ты перевернул всё с ног на голову. Но только пока не пойму как и где.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#37  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:37)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Конечно парни совершили отвратительное, но то что происходит по мотивам прям сейчас - это блевотно в кубе. Понятно сами виноваты, но...

Это и есть тот самый жуткий, звериный оскал "демократического западного общества" (помноженного на нашу привычку всегда кидаться в крайности) , которое никогда не даст уйти безнаказанным Ролло Томаззи.

Все это буйно покрывается телеуебством всех мастей - визжащий до потери пульса Соловьев, ток-шоу с вызовом свидетелей, ведущие, эксперты по наколкам, просто идиоты всех мастей, - кроваво-гнойный маскарад на еще неостывшем трупе фигурантов. Просто песдец......

Карающий телевизионный пульт домохозяек в буклях. Беспощадная волчья стая из замусоленных компьютерных мышей. Неотвратимый пресс из миллиардов пустых банок из под пива. Пушнина, что готова нападать. Тихая радость и безмолвный бунт всех тех, кому не повезло...

ЗаждалИсь!!! Но дождалИсь!!! Вот вам теперь, скоты - за все!!! До виселицы, до электрического стула!!! До гильотины, блеать!!!!

Такая она , Рассея - от Зенита и до Енисея.....

вот ни прибавить, ни убавить


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#36  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев

Официальное мнение уже подготовлено. Xyле.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#35  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 21:36)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
ели б он посмотел видео, он бы видел, что первый удар нанес он сам, а ***ли его амбал, мамаев и кокорин МЛАДШИЙ


Понимаешь, судить-то их будут за то, что они посмели ударить руководителя департамента Министерства. Ему нарисовали такие же травмы, как и водителю. Уголовное дело выделили отдельно. Именно дело в кафе выделили в хулиганство.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#34  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:35)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин и Мамаев оба виноваты - вопросов нет. Меня удивляет другое - каждый день в инете скидывают похожие видео с обычными людьми и всем на это насрать. Людей в этих драках убивают. И тишина... А тут столько шума. Что же вы моралисты по другим видео не кричите и не пытаетесь привлечь виновных к ответственности?!


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#33  cska1971  Москва (Сегодня, 21:35)
  • 0
  •  (0)

капля никотина,
Да ну, Миша, какое нафиг западное общество. Обыкновенные отечественные жернова...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#32  Barmaley   (Сегодня, 21:35)
  • +1
  •  (1)

Цитата: сынок
Цитата: Ninja
Фонтанка,
Водила уже молчит, типа ему менты сказали интервью не давать. Ну а так он ведь уже видел видео, видел количество его окружавших, до десяти считать умеет наверное

водила изначально утверждал что деваха пьяная залезла от нее несло...хозяйке бы не понравилось как машина пропахла...и он ее короче сам из машины убрал...а теперь -вежливо попросил...я как бы не оправдываю никого...но если уж разбираются то по чесноку все должно быть...

Причем тут хозяйка. К вам в машину садится телка пьяная с кучей венерических заболеваний или спидом наример. А вы сразу должны броситься ее целовать и ублажать. А если откажетесь, придет старший брат и даст по иплу. А потом на вас в суд подадут за попытку изнасилования и потребуют бабла за молчание.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#31  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:29)
  • +2
  •  (12)
online

Конечно парни совершили отвратительное, но то что происходит по мотивам прям сейчас - это блевотно в кубе. Понятно сами виноваты, но...

Это и есть тот самый жуткий, звериный оскал "демократического западного общества" (помноженного на нашу привычку всегда кидаться в крайности) , которое никогда не даст уйти безнаказанным Ролло Томаззи.

Все это буйно покрывается телеуебством всех мастей - визжащий до потери пульса Соловьев, ток-шоу с вызовом свидетелей, ведущие, эксперты по наколкам, просто идиоты всех мастей, - кроваво-гнойный маскарад на еще неостывшем трупе фигурантов. Просто песдец......

Карающий телевизионный пульт домохозяек в буклях. Беспощадная волчья стая из замусоленных компьютерных мышей. Неотвратимый пресс из миллиардов пустых банок из под пива. Пушнина, что готова нападать. Тихая радость и безмолвный бунт всех тех, кому не повезло...

ЗаждалИсь!!! Но дождалИсь!!! Вот вам теперь, скоты - за все!!! До виселицы, до электрического стула!!! До гильотины, блеать!!!!

Такая она , Рассея - от Зенита и до Енисея.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#30  waldemar  воронеж (Сегодня, 21:25)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
У меня закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, многочисленные гематомы", - рассказал водитель Виталий.

Водитель с медицинским образованием сумел установить у себя закрытую черепно-мозговую травму и пришел с ней на телепередачу. Хотя, судя по тому что он рассказал, с головой у него точно непорядок.

Дурочёк Водитель общался по скайпу лежа в больнице и диагноз ставили специалисты.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#29  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
ели б он посмотел видео, он бы видел, что первый удар нанес он сам


Никто не мешает подать встречный иск по статье Побои. Та сраная пощёчина явно не дотягивает по групповому забиванию ногами по голове.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#28  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:24)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Ты его защищаешь.

16 пост. Там. Внизу.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#27  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Может быть он видео общедоступное в интернете посмотрел, где его 5 человек запинывали по голове? Ты его защищаешь. Тебя бесит, что беспредельного игрочишку Зенита от которого даже его кореш Дзюба открестился в этот раз никто отмазывать не стал из газпромовской власти.

ели б он посмотел видео, он бы видел, что первый удар нанес он сам, а ***ли его амбал, мамаев и кокорин МЛАДШИЙ


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#26  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:19)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Фонтанка,
Водила уже молчит, типа ему менты сказали интервью не давать. Ну а так он ведь уже видел видео, видел количество его окружавших, до десяти считать умеет наверное

Ну вот мой 16 пост про это.
Цитата: Riders1990
Надеюсь что ответят по закону,как и любой,обычный человек.

А необычным можно и дальше пилить страну и убивать людей.

Цитата: сынок
куда делись остальные фигуранты..

А там реально , какие-то левые чуваки с ними тусили, и в кафе тоже. Типа жополизов штолле?


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#25  сынок  CCCP (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Фонтанка,
Водила уже молчит, типа ему менты сказали интервью не давать. Ну а так он ведь уже видел видео, видел количество его окружавших, до десяти считать умеет наверное

водила изначально утверждал что деваха пьяная залезла от нее несло...хозяйке бы не понравилось как машина пропахла...и он ее короче сам из машины убрал...а теперь -вежливо попросил...я как бы не оправдываю никого...но если уж разбираются то по чесноку все должно быть...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#24  Черный Лис   (Сегодня, 21:15)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
У меня закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, многочисленные гематомы", - рассказал водитель Виталий.

Водитель с медицинским образованием сумел установить у себя закрытую черепно-мозговую травму и пришел с ней на телепередачу. Хотя, судя по тому что он рассказал, с головой у него точно непорядок.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#23  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:14)
  • +2
  •  (4)

Цитата: сынок
я никого оправдывать как бы не хочу...но куда делись остальные фигуранты...если уж такая тема пошла...почему про них молчат...брат Кокорина например везде конкретно участвовал и даже больше...и о нем ни слова...странно...да и не только это

Да что тут говорить. На пенсионеров денег нет, только на блокадников, фронтовиков и инвалидов, которых с каждым годом все больше. Что не инвалид, - то Ленд-Круйзер, что ни блокадник - внук чиновник-кавказец (это для Питера). Футбол теперь на очереди, брат.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#22  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 21:14)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фонтанка
Antip7,
Ninja,
Sergey Nasirov_2,
Я их ни разу не защищаю и не оправдываю, но как чел мог видеть пять пар ног и успеть их сосчитать? Особенно когда бьют по голове. По себе знаю что, не до этого.
Научили его, вот что бесит.


Может быть он видео общедоступное в интернете посмотрел, где его 5 человек запинывали по голове? Ты его защищаешь. Тебя бесит, что беспредельного игрочишку Зенита от которого даже его кореш Дзюба открестился в этот раз никто отмазывать не стал из газпромовской власти.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#21  Ninja   (Сегодня, 21:11)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Фонтанка,
Водила уже молчит, типа ему менты сказали интервью не давать. Ну а так он ведь уже видел видео, видел количество его окружавших, до десяти считать умеет наверное
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#20  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:11)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь что ответят по закону,как и любой,обычный человек.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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