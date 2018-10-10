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Ведущая Первого канала: водителя избивали четыре минуты, вся машина помята и в крови

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала об инциденте с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Ранее стало известно, что футболисты избили ее водителя Виталия.

"Виталий мне человек не чужой, мы своих не бросаем, будем отстаивать его до конца. То, что я вижу на камерах, это не побои, это зверство. Избиение продолжалось четыре минуты. Когда тебя четыре минуты мутузят несколько мужиков, это страшное.

Моей машине нанесен сильный ущерб. Самое ужасное - он был нанесен телом человека. Машина была вся в крови внутри и снаружи, были вмяты двери, другие элементы. Зрелище - вспоминать страшно", - сказала Ушакова в эфире передачи "Пусть говорят".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:07
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(5)
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#33  Ninja   (Сегодня, 22:51)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Фонтанка,
Ты это, ну хоть карту Москвы глянь. 2-я Брестская через дорогу от зала Чайковского

Zamba,
Ща эти два челла сдадут всех поимённо, всех Петровка и приголубит
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#32  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
тали известны подробности допроса нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева

почему только эти двое, где остальные фигуранты, или у нас избирательное правосудие?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#31  Фонтанка  Питер (Сегодня, 22:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja

#10 Ninja (Сегодня, 12:02)

Я в это время даже телефон на достаю, народ на обед идёт.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#30  Ninja   (Сегодня, 22:43)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Стали известны подробности допроса нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает Mash.

По данным источника, оба футболиста признали вину и в нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака, и в избиении водителя ведущей Первого канала. Игроки отметили также, что крайне расстроены сложившейся ситуацией. На вопрос о неявке в отделение полиции сразу после инцидента Кокорин и Мамаев заявили, что пребывали в замешательстве и не знали, что им делать дальше.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#29  Фонтанка  Питер (Сегодня, 22:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Затем я сел в машину, отъехал со 2-ой Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторилось. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию. Я остался ждать.

А незнакомец всё время следил , затаясь, затем побежал за машиной или поехал за ним, дождавшись когда его допинают. Почему сразу не помог?
Я ж говорю, врать надо, увереннее.

Цитата: acuk
Цитата: Фонтанка
Что, блдь, у нас в стране ВСЁ хорошо, проблем других нет?

Так ты сиди и обсуждай другие проблемы. чего ты Кокошку то обсуждаешь здесь? Других новостей нету что ли?

Я их не вижу, других , таких же, oxyительных новостей. Везде это.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#28  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 22:38)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
На Петровке, 38. У следака


Мне писец как далеко.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#27  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 22:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: xxd
а про водилу ничего.По какой статье возбуждено дело?

Вчера по 112-й было. Средняя тяжесть. После сегодняшних событий - уже не знаю. Но сам факт, что шустро переквалифицировали другую 116-ю на "бакланку" (213) - уже вселяет оптимизм. Это готовая почва для меры пресечения - заключение под стражу. Очень хочу, что бы эти два упыря-дегенерата не соскочили. По справедливости.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#26  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 22:36)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
ну так не девочка, 36 уже

Вполне такая. smirk


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#25  Черный Лис   (Сегодня, 22:35)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
А остальное вас не касается

Соловьеву не хочешь это сказать, как и толпе здешних аборигенов? А то они явно считают себя потерпевшими или причастными...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#24  Ninja   (Сегодня, 22:35)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ziggy
А его где посмотреть можно?

На Петровке, 38. У следака
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#23  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 22:34)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
плюс видео с регистратора в её же машине


А его где посмотреть можно?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#22  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:33)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
если, со слов водителя , в машину подсаживалась лишь девушка и он вежливо попросил ее удалиться, откуда кровь в салоне

Ты новости то целиком читай, или тебя на один абзац хватает, после чего умозаключения свои изрыгаешь?
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#21  Ninja   (Сегодня, 22:33)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Фонтанка
но вот это скотство со стороны гнилых СМИ и их ведущих бесит до неприличия. Что, блдь, у нас в стране ВСЁ хорошо, проблем других нет?

ну если ты в ленту мою заглянешь

#10 Ninja (Сегодня, 12:02) Не нравится-1Нравится (9)

Ни в коем разе не оправдываю Коку и Мамая, но по моему СМИ уже палку перегибают. Началась травля, пиар и хайп.
А игроки в суде свои наказания получат, плюс по профессии, плюс бабла потеряют немало.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#20  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:31)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Фонтанка
Что, блдь, у нас в стране ВСЁ хорошо, проблем других нет?

Так ты сиди и обсуждай другие проблемы. чего ты Кокошку то обсуждаешь здесь? Других новостей нету что ли?
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#19  Ninja   (Сегодня, 22:30)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
А где можно это увидеть непривилегированным членам общества?

на телеграм-канале, который опубликовал видео) А остальное вас не касается, вы не потерпевшие, вы не подозреваемые, вообще в деле не замазаны smile
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#18  Фонтанка  Питер (Сегодня, 22:29)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Zamba,
Черный Лис,
Фонтанка,
Вы это...совсем из Питера чтоль?) или арест Кокорюшки так на умственные способности повлиял?

Она-то видела и оригинал видео, плюс видео с регистратора в её же машине

Фонтанка,
ну так не девочка, 36 уже

А вы там что, в Москве, уже на экскурсии, по местам боёв ходите? Печалька, если так.
Повторюсь ещё раз : Кокорина и Мамаева , я ни разу не защищаю, но вот это скотство со стороны гнилых СМИ и их ведущих бесит до неприличия. Что, блдь, у нас в стране ВСЁ хорошо, проблем других нет?


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#17  Ninja   (Сегодня, 22:28)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
откуда кровь в салоне

Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.

Затем я сел в машину, отъехал со 2-ой Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторилось. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию. Я остался ждать.

У меня черепно - мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#16  Черный Лис   (Сегодня, 22:27)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Она-то видела и оригинал видео, плюс видео с регистратора в её же машине

А где можно это увидеть непривилегированным членам общества?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#15  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:27)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Она-то видела и оригинал видео, плюс видео с регистратора в её же машине

так кто пинал то? Кокорин или его брат? Кокорин или Амбал в черном?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#14  Antip7   (Сегодня, 22:25)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Фонтанка
Цитата: Antip7
Может вам еще со спецэффектами и три повтора с разных ракурсов?

Просто надо или увереннее врать, или говорить правду. Всё.


На видео толпа избивает человека.. о чем еще там можно врать?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#13  Фонтанка  Питер (Сегодня, 22:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Может вам еще со спецэффектами и три повтора с разных ракурсов?

Просто надо или увереннее врать, или говорить правду. Всё.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#12  Ninja   (Сегодня, 22:22)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Zamba,
Черный Лис,
Фонтанка,
Вы это...совсем из Питера чтоль?) или арест Кокорюшки так на умственные способности повлиял?

Она-то видела и оригинал видео, плюс видео с регистратора в её же машине

Фонтанка,
ну так не девочка, 36 уже
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#11  Antip7   (Сегодня, 22:20)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Черный Лис
Цитата: Antip7
Может вам еще со спецэффектами и три повтора с разных ракурсов?

А давайте поверим на слово?


Так на слово уже не получится..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#10  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 22:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
И на почти 4-е сутки 1-й канал заметил, что у них водитель чуть не умер? Оперативненько. Без санкций руководства не решилась бы рассказывать.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 22:20)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"Виталий мне человек не чужой, мы своих не бросаем, будем отстаивать его до конца..."
А чё его отстаивать? Его что с его заявлением на три буквы в органах послали? Интересная дамочка... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  Фонтанка  Питер (Сегодня, 22:20)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ninja
Симпатичная кстати такая ведущая)

ТЫЦ

Штукатурки много, на мой взгляд.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#7  Черный Лис   (Сегодня, 22:20)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Может вам еще со спецэффектами и три повтора с разных ракурсов?

А давайте поверим на слово?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#6  Antip7   (Сегодня, 22:19)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Фонтанка
Зрелище - вспоминать страшно", - сказала Ушакова в эфире передачи "Пусть говорят"

Вот ты и говоришь
что футболисты избили ее водителя Виталия.

но на видео разве избиение идёт 4 минуты?

Может вам еще со спецэффектами и три повтора с разных ракурсов?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#5  Фонтанка  Питер (Сегодня, 22:17)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Зрелище - вспоминать страшно", - сказала Ушакова в эфире передачи "Пусть говорят"

Вот ты и говоришь
что футболисты избили ее водителя Виталия.

но на видео разве избиение идёт 4 минуты?


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 22:15)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Симпатичная кстати такая ведущая)

ТЫЦ
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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