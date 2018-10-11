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Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева нельзя лишать их профессии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"После просмотра видео я был поражён двум вещам. Как можно так жестоко группой людей избивать одного человека? Это просто вызывает отвращение к этим двоим. Мне ясно одно: Кокорин и Мамаев должны понести наказание по закону, заслуженное. Здесь двух мнений быть не может.

Но в то же время я против того, чтобы лишать их профессии, возможности играть в футбол, я не понял этих призывов. Стрельцов отсидел, отбыл срок, вышел, и через какое-то время ему разрешили вновь играть. И он дважды становился лучшим футболистом страны", - сказал Орлов.

СЭ
Теги: Кокорин Мамаев Орлов
Сегодня, 08:48
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(10)
#14  Skyline  СПБ (Сегодня, 09:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всё верно дядя гена.
Но кухонным экспертам надо крови. А лучше смерти этих двоих


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#13  cska1971  Москва (Сегодня, 09:57)
  • -1
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online

То есть, всех остальных можно, а этих нельзя?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#12  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 09:57)
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online
Болеет за:
«Рубин»
да откатят этим потерпевшим хорошую сумму и все забудут....люди вы о чем если за видео 5 млн руб давали smile а на счет игроков -так в сборную тоже кричали без деньгисова не справятся ,да вот черчесов доказал в россии нет не заменимых людей ,просто посмотреть нужно внимательно. в фнл тоже есть хорошие футболисты.эта страна слишком большая и ввп не может порядок навести...а депутату он дал по голове с ер за их реформу грабительскую пенсионную blush
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
#11  46avangard   (Сегодня, 09:57)
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online

Я вообще с этой истории охреневаю просто. Какой закон они нарушили? Закон РФ УК. И судить их должны по закону РФ УК, а не по закону ФК "Краснодар" и "Зенит", общественному мнению и высказываниям всяких депутатов, медиа лиц и прочей шелупони, которая кричит о том, что типа они- Примером должны быть для всех и подобные глупости, делая 2ух долпоёбов чуть ли не идолами футбола. Да какие они идолы? они подписывались на это? И почему они должны быть "Примером"? глупость какая-то. Футбол для них это -тупо работа. А неспортивное поведение на выходных не должны расматриватся вообще клубами. Сколько спортсменов хрень всякую творят? Да дохрена. Вон Макгрегор недавно на автобус напал, причем запланировано, по предварительному сговору и прочее... и что ему? Ничего. Причем по-моему даже не оштрафовали. А этим придуркам уже точно их злодеяния с рук не сойдут, так что лишать их еще и работы - глупо. Думаю эту ситуацию они итак надолго запомнят.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#10  ЕРЖ   (Сегодня, 09:52)
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Надо и тебя к ним


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#9  casabl   (Сегодня, 09:48)
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online

Профессии в принципе лишить нельзя. Но в капиталистическом мире потеря имиджа (репутации) сулит потерю доходов профессионала. Ну, какая команда из ПФЛ возьмёт себе этих двух придурков?Чтобы потерять репутацию? А это уже несоизмеримые потери одного придурка и всего клуба.
К примеру, пойдут они во вторую дивизию и забодают всю дивизию. Мож тогда? Но потеряют квалификацию, им там оторвут ноги.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#8  LIAZ677   (Сегодня, 09:47)
  • +1
  •  (3)

Вот и начинаются отмазы. И не надо сюда впутывать Стрельцова. Ничего общего.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#7  игра  г. Москва (Сегодня, 09:42)
  • -2
  •  (2)

Всё правильно. Отсидят и пусть играют!

Правильно когда нигер болтает кеглями на фонаре. Всё правильно.Кот столом уипал чиновника тоже что и негра проклятого . Пусть сидит в собственной моче, нахер он сдался простому народу. Но кота уже вели под расстрел. А на куяж ему этот вояж?, спросила бы честная непредвзятая догмами публика. Не знаю сэры, уепал по велению души.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#6  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 09:42)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Конечно, конечно, дядя Гена! Как скажешь. Пускай и дальше сидят, присосавшись к футбольной кормушке, охуевшие от бабла, безнаказанности и вседозволенности. И пускай девизом эти двух милейших кретинов будет "А ты знаешь кто мы?".
Да и тебя, дядя Гена, профессии и микрофона лишать не надо. Радуй и дальше народ своей ересью престарелого маразматика.
Вот и Великого Стрельцова ты, огрызок еbанутый, умудрился поставить в один ряд с двумя мажорами-недоделками.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#5  kubanoid  krasnodar russia (Сегодня, 09:30)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Я тоже так думаю !! Наказать, материально, сильно. Дать условный срок, что бы хорошенько подумали...
А если посадить и отрешить от футбола...
Кому от этого станет лучше ?!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 09:21)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Всё правильно. Отсидят и пусть играют!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 09:18)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Тоже не понимаю, какое отношение бытовуха имеет к футболу? Ну получат условняк, выплатят ущерб, все по закону. Смысл их топить, от этого они умнее не станут. А так хоть на виду будут у тех же органов во время отбывания условки.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 09:09)
  • -1
  •  (5)

А чего, нормальный чемпионат, наркоманы и беспредельщики играют.. для всех пример!
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 08:52)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
голос разума с берегов Невы.
не часто такое.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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