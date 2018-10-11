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Александр Кокорин попросил не лишать его свободы. Суд удалился на совещание

Футболист Александр Кокорин принес извинения за свой поступок.

"Я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы" - цитирует футболиста в своем Твиттере журналистка русской службы ВВС Лиза Фохт.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:17
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25
(9)
#25  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 21:12)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня утром RTL – Deutschlands Hit-Radio сообщило , что игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев , арестованы полицией за пьяный дебри ...На данный момент футболисты находятся в полицейской участке ... Вот и пришла к Саше и Наше пришла мировая известность ...!))) Ну минимум - европейская !
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#24  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно кто из нас где поставит запятую КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#23  marlok  Иваново (Сегодня, 21:05)
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ведь совсем не давно они это уже говорили и клялись, что больше так не будут, Им поверили и простили, что теперь опять прощать и прощать пока кого-нибудь не прибьют, и не обязательно чиновника.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#22  truten74   (Сегодня, 21:03)
  • -1
  •  (1)
online

Оплатит лечение и моральный ущерб потерпевшим пару лямов зелени на всё и получит условно 6 лет,такая практика есть уже в России.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#21  Volodia379   (Сегодня, 21:00)
  • +1
  •  (1)

Как говорил один киногерой"Он конечно виноват но он не виноват!" Мажер и чиновник два отрицательных типа! Шофера по человечески жаль
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#20  demon_fs  СПб (Сегодня, 20:56)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ранее не привлекались. условка
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
#19  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мне похрен что с ним будет, но в Зените его видеть не хочу
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#18  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:40)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
что тут один срамтак на ветке? кроме наркомана... еще и фулюгана с аппетитом присматриваете?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#17  Mitryas   (Сегодня, 20:36)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Коку наказать конечно нужно, но и к чиновникам не должно быть снисхождения. Был бы рад если какого нибудь чинушу наказали за подобные поступки
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#16  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:33)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Gotikaoleg
угрожаешь


упаси бог,они виноваты нет слов. преступление просто смех
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#15  Gotikaoleg   (Сегодня, 20:30)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
Цитата: Gotikaoleg

а завтра тебя стулом. Понять и простить


а ты осторожней на пешеходном переходе будь, а то не только ещенко со смоловым летают но и разного рода чинуши

угрожаешь smile
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#14  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 20:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ради 5 мультов евро в год и эксклюзивных геликов и не так Санек еще повертится
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#13  Александр Ковалёв   (Сегодня, 20:29)
  • +2
  •  (2)

Кирилла Кокорина - младшего брата Александра, арестовали.

https://vk.com/wall-112510789_1743846


Первый Коко полетел...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#12  Antip7   (Сегодня, 20:28)
  • +2
  •  (2)

Цитата: кочегар
Цитата: Gotikaoleg

а завтра тебя стулом. Понять и простить


а ты осторожней на пешеходном переходе будь, а то не только ещенко со смоловым летают но и разного рода чинуши


Это то и плохо, что все они летают.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#11  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:28)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Gotikaoleg

а завтра тебя стулом. Понять и простить


а ты осторожней на пешеходном переходе будь, а то не только ещенко со смоловым летают но и разного рода чинуши
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#10  diego milito 22   (Сегодня, 20:28)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
А перед потерпевшими не стыдно?


Стыдно у кого видно.
У Кокорина этого нет.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#9  Gotikaoleg   (Сегодня, 20:25)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
это как толчок в штрафной-пенальти, таких моментов в нерезиновске наверняка сотня за ночь. просто фигуры заметные, отсюда и такой резонанс. понять-простить.

а завтра тебя стулом. Понять и простить
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#8  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 20:25)
  • 0
  •  (2)

да без проблем можно и простить, сам говорит что сделает всё, пусть 90 % своих доходов перечисляет теперь в благотворительные фонды, но думаю он не согласиться


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#7  Gotikaoleg   (Сегодня, 20:23)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metis
Свободу!

Юрию Деточкину
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#6  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:23)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
это как толчок в штрафной-пенальти, таких моментов в нерезиновске наверняка сотня за ночь. просто фигуры заметные, отсюда и такой резонанс. понять-простить.
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#5  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:21)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Дурак ты Санёк, перспективный дурак...
Зарабатывать такие бабки, и так слиться по тупому...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  metis  Riga (Сегодня, 20:20)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свободу!


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 20:20)
  • +3
  •  (11)

Не верю в искренность извининений, верю что это скащано ради не сесть в тюрьму.. Извинился перед всеми кроме потерпеаших
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:20)
  • +3
  •  (11)

cska1971,
а ему похер на них!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 20:19)
  • +6
  •  (14)

А перед потерпевшими не стыдно?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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