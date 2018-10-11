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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
Александр Кокорин попросил не лишать его свободы. Суд удалился на совещание
Футболист Александр Кокорин принес извинения за свой поступок.
"Я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы" - цитирует футболиста в своем Твиттере журналистка русской службы ВВС Лиза Фохт.
"Я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы" - цитирует футболиста в своем Твиттере журналистка русской службы ВВС Лиза Фохт.
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