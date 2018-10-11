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"Все нуждаются в прощении и поддержке". Федор Смолов поддержал Кокорина и Мамаева

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые два месяца проведут в СИЗО.

"Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию.

Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!!! Все нуждаются в прощении и поддержке!!! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!" - написал Смолов в своем Инстаграме.

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Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии.Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию.Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении,и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!??????

A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on

Теги: Смолов Кокорин Мамаев
Вчера, 23:20
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27
(6)
#27  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:01)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лето-рыбалка,мяч.
сам то Федор взялся за голову,а что им помешало?

ахха, взялся он... пьяным баранку крутить, весь забор положил...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#26  oblom   (Сегодня, 00:51)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так все впереди Федя,исправятся,на свободу с чистой совестью.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#25  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 00:49)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот посидят годика два и с чистой совестью на волю, всё загладят перед обществом. А материально -оппонентам.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#24  13iv74  земля (Сегодня, 00:13)
  • +2
  •  (8)

Три игрока с дебиловатой улыбкой :Кокорин, Мамаев, Смолов...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#23  waldemar  воронеж (Сегодня, 00:07)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бульбаш
Понемногу вся ГОМНО КОМПАНИЯ НАЧИНАЕТ ВЫРИСОВЫВАТЬСЯ,КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

ТАМ КАКОЙ ТО ЧОЧИЕВ ВЫЛЕЗ В ПОДДЕРЖКУ ДЕРЖИСЬ БРАТ ,ЭТО НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ ,Я НЕ ПОЙМУ ЭТО ПОДДЕРЖКА ИЛИ НАМЁК НА ЛИШЕНИЯ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#22  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:02)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
повезло Федору, друзья не дозвонились)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#21  truten74   (Вчера, 23:52)
  • +5
  •  (5)

Какорину в Питере сидеть нужно было, поехал в Москву приключений на жопу искать и нашол придурок.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#20  Lord_Vik  Москва (Вчера, 23:51)
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
ты то куда лечешь, доллпаеп?
Чуть людей не убил в краснодаре на своем спорт каре.
Повезло, что по той дороге никто не ходил, или не припаркован был никто.
Далбень.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#19  бульбаш  белгород (Вчера, 23:50)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Понемногу вся ГОМНО КОМПАНИЯ НАЧИНАЕТ ВЫРИСОВЫВАТЬСЯ,КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#18  pasol   (Вчера, 23:47)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева...


Ф.Смолов: "На их месте должен был оказаться я!"

Напьешься - будешь!!! sweat_smile
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Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#17  DIMANAJ  Саров (Вчера, 23:43)
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Понять, простить и отпустить. И на законодательном уповне разрешить отмороженным футболистам долбить стульями людей.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#16  Antip7   (Вчера, 23:39)
  • +8
  •  (12)
online

Вот я просто на секунду представил, что сделали бы Кокорины, после того как.. впятером накинулись бы на Кирилла какие -то утырки, угрожая ему при этом.. а?
Небось этих утырков посадили бы по статье раньше, чем следствие началось
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#15  tiki  Москва (Вчера, 23:39)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Карабас-Барабас
Не будьте кровожадными. Простить

казнить нельзя помиловать (с)
выбирай куда


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#14  teacher   (Вчера, 23:39)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Вот, первый не зассал,поддержать!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#13  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Вчера, 23:37)
  • +7
  •  (9)

Они не учатся на чужих ошибках,не учатся на своих ошибках...поэтому пусть лес валят в Мордовии.сам то Федор взялся за голову,а что им помешало?
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#12  Карабас-Барабас   (Вчера, 23:36)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Не будьте кровожадными. Простить
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#11  filin89  Коми Африка (Вчера, 23:36)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Футбол, хоть, посмотрите, писаки smile Ну, а Федька, надеюсь, извлечет уроки из этой истории.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#10  tiki  Москва (Вчера, 23:36)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: alexpyat
Смолов, тебе заняться нечем? Давай лучше над собой работай, а то нихрена на поле не показываешь, а только и видно новости из твоего инстаграма. Я даже был удивлен, что ты с ними не зависал там

ну если Краснодар от мамаева может 30 лямов срубить....то вам было б неплохо, если б там смолов оказался


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#9  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:35)
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Смолов, тебе заняться нечем? Давай лучше над собой работай, а то нихрена на поле не показываешь, а только и видно новости из твоего инстаграма. Я даже был удивлен, что ты с ними не зависал там
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#8  Ахилл  Ульяновск (Вчера, 23:32)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, возможность исправиться им предоставят, будь покоен. На то и тюрьма.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#7  tiki  Москва (Вчера, 23:32)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
Цитата: mxik
Федор, ты с ними одного поле ягодка. И того пенальти тебе не простим


Ты забыл, что решающий пенальти не забил бразиьчонок Фернандес..

а ты забыл что именно он на пенальти и вывел


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#6  Marlboro  Москва (Вчера, 23:31)
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим когда тебя или кого из твоей семьи так будут муд.хать и что ты тогда запоешь.


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Вчера, 23:31)
  • -13
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mxik
Федор, ты с ними одного поле ягодка. И того пенальти тебе не простим


Ты забыл, что решающий пенальти не забил бразиьчонок Фернандес..
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Болела  г.Москва (Вчера, 23:30)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Такой же зажравшийся дебил.


--------------------
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#3  Barmaley   (Вчера, 23:28)
  • +4
  •  (12)

Вышлете каждому россиянину на карту по штуке баксов, чтобы загладить вину перед обществом? Нуждаются они, нищеброды плин. Всем бы так нуждаться.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Вчера, 23:27)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mxik

плюсую
да и хрен с депутатом.
но водитель то чего?вы за него лучше ответьте
Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку

а сколько это уже говорят?сколько давали таких возможностей?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  mxik   (Вчера, 23:25)
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Федор, ты с ними одного поле ягодка. И того пенальти тебе не простим
Регистрация: 14.11.2010 [жалоба]
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