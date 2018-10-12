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Александр Алаев: удовлетворены игрой сборной России

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал ничью со Швецией (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

"Мы удовлетворены игрой нашей команды. Сборная Швеции — очень сильная, высокоорганизованная команда, играть с таким соперником непросто. Очень порадовала атмосфера на стадионе. Сборная каждый раз играет на новом стадионе, и это прекрасно — знакомиться с новыми городами, стадионами. Мы видим, что футбол, прежде всего, положительные эмоции, радость и праздник для людей", - цитирует Алаева "Чемпионат.сом".
Теги: Алаев Сборная Швеции Сборная России
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