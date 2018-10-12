Новости партнеров

Адвокат Мамаева: надеюсь, следствие поймёт, кто причастен, а кто лишь очевидец

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, выразил надежду, что следствие сможет правильно разобраться в случившемся.

"Надеюсь, следствие поймёт, кто причастен к происшествию, а кто являлся лишь его очевидцем. Влияние товарищей? Трудности обычно укрепляют дружбу, друзья не должны бросать.

Надеюсь, это дело не отразится на профессиональной карьере Павла. Вопрос с контрактом — это к клубу, его право — расторгнуть соглашение или нет. Надеюсь, до этого не дойдёт и клуб дождётся правовой оценки следствия.

Павел будет содержаться раздельно с другими лицами по этому делу и не будет сидеть с ранее судимыми. Надеюсь, что условия не будут негативными в том числе для дальнейшей профессиональной деятельности. Спортсмены всё-таки нуждаются в том, чтобы держать себя в определённой форме и соблюдать специальный режим", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 04:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.