Станислав Черчесов: надеюсь, арбитр понял мой осетинский

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после матча со Швецией (0:0) в Лиге наций.– Как человек хорошо, как спортсмен – не очень.– Это было всего пару раз. Я эмоционально обращался к моему другу судье (итальянец Лука Банти). Надеюсь, он понял мой осетинский.– Нынешний вызов в сборную – очень важный момент для Головина. После нескольких месяцев пребывания в Монако ему было нужно окунуться в родную атмосферу, мы видим, насколько ему комфортно у нас. Он реально подустал, потому что немного отвык играть в таком темпе.Думаю, этот матч поможет ему привести себя в тонус. Доволен тем, как Головин выкладывался на поле. Он совершил несколько технических огрехов, иногда принимал не те решения.– Никогда не выделяем игроков. Футбол – командная игра. Есть нюансы, которые мы говорим футболистам в лицо, они не должны узнавать об этом через прессу.