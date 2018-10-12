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Станислав Черчесов: надеюсь, арбитр понял мой осетинский

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после матча со Швецией (0:0) в Лиге наций.

- Как себя чувствует Дзагоев?

– Как человек хорошо, как спортсмен – не очень.

– Вы очень эмоционально вели себя на бровке. Чем именно были недовольны?

– Это было всего пару раз. Я эмоционально обращался к моему другу судье (итальянец Лука Банти). Надеюсь, он понял мой осетинский.

– Головин приехал из "Монако", который сейчас играет плохо. Важно ли для него было провести 90 минут?

– Нынешний вызов в сборную – очень важный момент для Головина. После нескольких месяцев пребывания в Монако ему было нужно окунуться в родную атмосферу, мы видим, насколько ему комфортно у нас. Он реально подустал, потому что немного отвык играть в таком темпе.

Думаю, этот матч поможет ему привести себя в тонус. Доволен тем, как Головин выкладывался на поле. Он совершил несколько технических огрехов, иногда принимал не те решения.

– Кого бы вы могли выделить в составе сборной России?

– Никогда не выделяем игроков. Футбол – командная игра. Есть нюансы, которые мы говорим футболистам в лицо, они не должны узнавать об этом через прессу.

РФС
Теги: Черчесов Сборная России Головин
Сегодня, 08:55
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