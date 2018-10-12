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Профсоюз футболистов: контракты Мамаева и Кокорина могут лишь приостановить, но не разорвать

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал заключением под стражу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Клубы не смогут расторгнуть договор в одностороннем порядке. Футболисты же пока не осуждены. Максимум, что можно сделать в данном случае, - приостановить действие договора, то есть заморозить выплаты, так как они не выполняют его условия. Но расторгать пока не могут.

Может ли профсоюз как-то помочь игрокам в данной ситуации? Я уже имел неосторожность сказать, что любой футболист может к нам прийти, и мы его поддержим. Из этого раздули, что профсоюз поддерживает действия Кокорина и Мамаева. Это, конечно же, не так", — сказал Зотов
Сегодня, 10:41
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#20  marlok  Иваново (Сегодня, 12:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Увольнять нельзя до тех пор пока человек не предоставит каких-либо доказательств или документов об уважительном отсутствии на работе или не предоставит, вот тогда и должно будет принято решение о дальнейшим пребывании сотрудника.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#19  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:15)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Kytarba,
Человек нормально и вежливо поясняет, что в Любом договоре существуют типовые общепринятые разделы и пункты, а разница - в деталях. Зачем же грубить?!
А МРАЗИ - это те, кто толпой на одного, здоровые бугаи на более слабого, и ТЕ, КТО ИХ ОПРАВДЫВАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ. А таких, дорогой господин из славного города Сочи, подавляющее меньшинство, слава Богу!
Мамаев, кажется, успел сообразить, что его дела - грустные, а Кокорин, которому Господь дал исключительный футбольный талант, но обделил IQ, начнет понимать ситуацию, только перестав сидеть ровно, выражаясь его языком.
Мы живем в государстве, а не в молодежной банде, и мозги им и им подобным нужно поправить ради общественного спокойствия простых среднестатистических граждан государства Российского!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#18  cska1971  Москва (Сегодня, 12:05)
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Не о том профсоюз думает...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#17  Barmaley   (Сегодня, 12:01)
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Apant1
Вчера эта бодяга началась, Орлов начал свистеть, сегодня уже вот такие безапелляционные заявления. Не хочет и неможет, это разные вещи) За систематические прогулы не может уволить? То есть к примеру, если бы их не поймали они могли бы ещё до девятнадцатого года бегать по улицам, морды людям бить, а клубы их не могли бы уволить), они ведь не осуждены. Думаю все поняли к чему идёт)

Так Мутко же работал не разрывая контракта вице-премьером. Теперь вышел на работу и пошла бодяга. ясно папа Мамаева подсуетился. Сейчас Галиицкого "ласково попросят" из Кремля за Пашу и Сашу. Зенит уже тормознул все процедуры, хотя и так ясно что прииговор будет обвинительный. Они юристу высшей категории по бублам настучали. А получатся так, что КЗОТ и Законы России на РФС не распространяются. Это же общественный колхоз по Уставу. Что хотят , то и воротят. Они в каком-то своем государстве живут, где можно на работу не ходить и ничего за это им не будет. Да стакиим баблом это и не удивительно. Зачем им вообще работа нужна?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#16  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:00)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Zamba
Цитата: tiki
я тонкостей не знаю, но много работал с договорами...и во многих мы прописывали пункт, что если не выполняют условия договора, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (да еще и с требованием о компенсации)

напомню ЦСКА контракт с еременко не разрывал, но з\п не платил


пля еще и тебя вроде адекватного(или что то путаю laughing ) не хватало..к чему этот твой детский разговор.Значит в контракте это было прописано..иначе,если игрок обратился бы в суд,то,суд естественно решил бы клубу выполнять контрактные условия..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#15  tiki  Москва (Сегодня, 11:58)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba
Цитата: tiki
так как они не выполняют его условия

я тонкостей не знаю, но много работал с договорами...и во многих мы прописывали пункт, что если не выполняют условия договора, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (да еще и с требованием о компенсации)


Ясли пля. Во всем <!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->кин.человек с умным видом говорит сколько будет 2+2."мы прописывали пункт" joy Ты пук прописывал а,не пункт м7разь пля. В любом стандартном договоре , кроме предмета договора всегда присутствуют Ответственность сторон.,Изменения и расторжения договора ,с подпунктами расторжения договора в одностороннем порядке.. Порядок рассмотрения споров.Форс-мажор...село пля.В Контракте где огромные деньги,с бумагами где работает целый юридический отдел клуба с одной стороны и юристы агента футболиста с другой стороны..и этот куй пля своими разговорами ,который прописывал пункт joy joy

ты с мамой то поговорил?что кокорин ответил?)
не зная броду...ты вряд ли знаешь продолжение


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#14  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
я тонкостей не знаю, но много работал с договорами...и во многих мы прописывали пункт, что если не выполняют условия договора, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (да еще и с требованием о компенсации)

напомню ЦСКА контракт с еременко не разрывал, но з\п не платил


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#13  Kytarba  Сочи (Сегодня, 11:46)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: tiki
так как они не выполняют его условия

я тонкостей не знаю, но много работал с договорами...и во многих мы прописывали пункт, что если не выполняют условия договора, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (да еще и с требованием о компенсации)


Ясли пля. Во всем <!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->кин.человек с умным видом говорит сколько будет 2+2."мы прописывали пункт" joy Ты пук прописывал а,не пункт м7разь пля. В любом стандартном договоре , кроме предмета договора всегда присутствуют Ответственность сторон.,Изменения и расторжения договора ,с подпунктами расторжения договора в одностороннем порядке.. Порядок рассмотрения споров.Форс-мажор...село пля.В Контракте где огромные деньги,с бумагами где работает целый юридический отдел клуба с одной стороны и юристы агента футболиста с другой стороны..и этот куй пля своими разговорами ,который прописывал пункт joy joy
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#12  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:36)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Все верно. Без обвинительного вердикта - не уволить. Они всего лишь задержаны на время следствия. А задержать можно и невиновного. (хоть и по видеозаписям про них такого не скажешь). Ну и как в посту 9 отмечено - это уважительная причина.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#11  Sergeevich   (Сегодня, 11:25)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно.

По идее неявка на тренировки - уже повод для расторжения.

Пару дней назад говорили "какая разница, игроки в отпуске - делают что хотят". В общем суть верна, но отпуск закончился, а на работу они не вышли - явный повод для расторжения.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#10  safonas   (Сегодня, 11:25)
  • -3
  •  (3)

так подождите, если сотрудник не является на работу несколько дней, его увольняют по статье, разве не так? или великих спортсменов мира сего это не касается?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#9  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 11:22)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Футболист же,пока в тюрьме,условий не выполняет... раз не выполняет,то зачем он нужен? А так можно подписать контракт и нихера не делать,получать зарплату.


Если чисто по ТК, то административный и уголовный аресты являются уважительными причинами для не исполнения трудовых обязанностей. До приговора суда нельзя уволить, но можно не платить ЗП. Другое дело - футбольные контракты международного формата. Там всяких санкций могут понакрутить.

Вот рыба типичного договора в который потом накручивают разнообразные дополнительные условия и суммы - Договор футболиста-профессионала

Там есть начало:

в дальнейшем Работник, совместно именуемые Стороны, признавая, что
настоящий договор подчиняется законодательству РФ, права и обязанности
Сторон регулируются трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями, а также локальными нормативными актами,
принимаемыми работодателем с учетом норм РФС, регламентируемыми
документами ФИФА, УЕФА и РФС, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


И интересный пункт:


пункт 9.4. Уважительными причинами прекращения трудового договора являются
причины, указанные в Регламенте РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов.


То есть через РФС Краснодар вроде как может Мамаева уволить за неподобающее поведение и репутационный ущерб. По статье 9, пункт 7 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов "7. Наличие или отсутствие достаточных оснований для расторжения трудового договора по инициативе профессионального футбольного клуба при наличии виновных действий (бездействия) футболиста-профессионала/тренера, устанавливается в каждом конкретном случае Палатой по разрешению споров." А чем конкретно будет руководствоваться Палата уже ХЗ. Там у них положений и приложений туева куча. Искать уже лень.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#8  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 11:16)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть кто-то дуракам разъяснил закон, а то уже уволили всех
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#7  Apant1   (Сегодня, 11:11)
  • -1
  •  (3)

Вчера эта бодяга началась, Орлов начал свистеть, сегодня уже вот такие безапелляционные заявления. Не хочет и неможет, это разные вещи) За систематические прогулы не может уволить? То есть к примеру, если бы их не поймали они могли бы ещё до девятнадцатого года бегать по улицам, морды людям бить, а клубы их не могли бы уволить), они ведь не осуждены. Думаю все поняли к чему идёт)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 11:04)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Мамаево Кокорище
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#5  Daniel Amokachi   (Сегодня, 11:01)
  • -1
  •  (5)

А кому нужны уголовники в команде?! joy
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 10:53)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Цитата: tiki
я тонкостей не знаю, но много работал с договорами...и во многих мы прописывали пункт, что если не выполняют условия договора, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (да еще и с требованием о компенсации)

вроде что то подобное есть у Мамаева в договоре с неустойкой 30 миллионов долларов !!

оно и видно по видео допроса...Мамаев глаза в пол.закрылся кепкой.признал вину.и понимает чем ему все это грозит
зато видео Кокорина в обратку...на крутом кресле с улыбкой)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 10:52)
  • +2
  •  (8)

Футболист же,пока в тюрьме,условий не выполняет... раз не выполняет,то зачем он нужен? А так можно подписать контракт и нихера не делать,получать зарплату...


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 10:51)
  • 0
  •  (2)

Цитата: tiki
я тонкостей не знаю, но много работал с договорами...и во многих мы прописывали пункт, что если не выполняют условия договора, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (да еще и с требованием о компенсации)

вроде что то подобное есть у Мамаева в договоре с неустойкой 30 миллионов долларов !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 10:47)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
так как они не выполняют его условия

я тонкостей не знаю, но много работал с договорами...и во многих мы прописывали пункт, что если не выполняют условия договора, то договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (да еще и с требованием о компенсации)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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