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"Ситуация поражает до глубины души". Александр Самедов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал скандальную ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили. То, что случилось и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!" - написал Самедов в инстаграме.

Теги: Самедов Мамаев Кокорин
Сегодня, 16:06
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(5)
#13  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:40)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Nastroenie
Чочиев, Гатагов, Самедов...только южные народности не стремаются сказать слово поперёк системы, потому что они хозяева жизни и имеют собственное мнение в отличие от стадных, дрессированных Ванек, которым партия приказала ненавидеть...

P.S. На мой комментарий надо ответить фразой из методички - "Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

laughing laughing laughing

smile А зачем на тебя смотреть,если ты от рождения стулом ***ый.?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#12  Седой  Россия (Сегодня, 16:38)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Так они уже назвали вескую причину-пиво. Слабенькие, с пива крышу сносит, правда странно, что с пива себя не контролируют, а после шампанского на 250к в норме были


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#11  Nastroenie  Москва (Сегодня, 16:37)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чочиев, Гатагов, Самедов...только южные народности не стремаются сказать слово поперёк системы, потому что они хозяева жизни и имеют собственное мнение в отличие от стадных, дрессированных Ванек, которым партия приказала ненавидеть...

P.S. На мой комментарий надо ответить фразой из методички - "Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

laughing laughing laughing
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#10  Ninja   (Сегодня, 16:37)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
- Павел Мамаев уже получил первую передачу. Все трое (Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл) в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО "Бутырка", - цитирует "Интерфакс" Мельникова. - На условия содержания не жалуются. Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет.

По словам Мельникова, через десять дней их переведут в камеры спецблока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности. Также там меньше людей.


Пацаны там нормально будут сидеть, без особых проблем. Плавали, знаем)))
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#9  nofrills  Москва (Сегодня, 16:34)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо» М
а кто требует линчевания ? по моему это только от ссыкости, самедову приснилось. Требуем справедливости.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#8  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 16:24)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Барселона»
Этот-то куда лезет ?? Еплан, лучше иди тренируйся и волнуйся о своём будущем...правый фланг Спартака в этом году вообще мертвый. А он, с*ка, сидит тут за ушлепков переживает.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#7  Урал  Магадан (Сегодня, 16:21)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
действительно поражает,в кои то веки богатых и знаменитых закрыли хотя бы на два месяца...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:21)
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты-то куда лезешь, Самед ?
Защитник, ёпт..
как бы вы ни изворачивались, словно черви на сковородке в попытке найти оправдание мажористым ушлёпкам-беспредельщикам, коряво выгораживая *братьев* и *профессионалов*,- кадры видеозаписи- самый бесстрастный приговор вашим подзаSHITным.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (4)
online

Тоже не увидел тут какой то поддержки,Самедов лишь призвал не торопиться с выводами до решения суда,но новостник решил придать пикантности заголовку,нормальное явление
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 16:15)
  • +2
  •  (6)
online

А в чем поддержка-то заключена?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#3  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 16:14)
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Бедные ребята. Сначала на них напал вагон Сапсана, потом водитель из Белорусии, потом чиновник корейского происхождения. Не задалось у них отмечание. Конечно они ничего плохого не делали, просто тогда так срослось что все вдруг стали их оскорблять самыми плохими словами и лезть драться. Даже вагон поезда.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А тебя ..... ни кто и не спрашивает
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 16:09)
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy Поддельники поперли !!спартаковские свиньи.. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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