"Ситуация поражает до глубины души". Александр Самедов поддержал Кокорина и Мамаева

Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили. То, что случилось и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!