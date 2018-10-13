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Кокорин и Мамаев сейчас находятся на карантине в СИЗО, там они могут столкнуться с бомжами, наркоманами и пьяницами

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, как обстоят дела у Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО.

"Сейчас они находятся на карантине, поэтому как таковых взаимоотношений с сокамерниками у них пока нет.

Там они могут столкнуться с бомжами, которые давно не мылись, наркоманами и пьяницами", — сказала Меркачева.

Россия 24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:43
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#13  kent71  Рим (Сегодня, 11:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NIK-68
Не подскажете ,где можно о футболе почитать новости ?

К сожалению уже не здесь....здесь сейчас в топе места не столь отдаленные ....


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 11:30)
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Цитата: NIK-68
Не подскажете ,где можно о футболе почитать новости ?

Подскажем, щас . И огреем и покажем путь. Футбол это больше чем простая игра. Вы , сэр, новости о сухой статистике и бездарными людьми почитайте на Чемп. ком. Попутного ветра в .. спину.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  СуперШтангист   (Сегодня, 11:26)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: NIK-68
Не подскажете ,где можно о футболе почитать новости ?

На SkySports
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#10  kent71  Рим (Сегодня, 11:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Главное не столкнуться с дебилоидами и шакальей стаей со слюнявыми пастями. А умных людей провожают не по позолоченному брюху с развороченной стулом мордой.

Специально для тебя,с теми бабками которые есть у них на данный момент я не уверен что они находятся в общем карантине в тюрьме ...да и хата будет проплаченная для мажоров ....но если они все таки попадут в хату к блатным что могу сказать, повезет бродягам....


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
#9  GS  Москва (Сегодня, 11:24)
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online

И на жалость я их брал, и испытывал,
И бумажку, что я псих, им зачитывал...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#8  NIK-68  Юг Руси (Сегодня, 11:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не подскажете ,где можно о футболе почитать новости ?
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
#7  ольный Вертер   (Сегодня, 11:17)
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online

Да, Позорен может столкнуться с бомжами... Узас, прямо... А с голубыми не может столкнуться? stuck_out_tongue_winking_eye Для него вообще шок будет
Регистрация: 13.10.2018 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 11:16)
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online

Главное не столкнуться с дебилоидами и шакальей стаей со слюнявыми пастями. А умных людей провожают не по позолоченному брюху с развороченной стулом мордой.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  kent71  Рим (Сегодня, 11:12)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
У меня один не скромный вопрос,для кого вот это пишут?Тот кто далекий от этого ему и так не интересно ,а тот кто знаком с этой системой и так знает что такое карантин в тюрьме и кто там может быть.У меня такое ощущения что эти новости пишут какие то малолетки которым самим все в первое и думают что Америку открыли......


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
#4  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:54)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну Кокорин то среди своих будет
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 10:50)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Кокорину не впервой с бомжами встречаться.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 10:50)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорину не страшно. он сам из "бомжей".
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:47)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
В естественную среду обитания попали. Классно я шутканул, да? Да? Какой же я ахренительный.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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