Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Нижний Новгород
Отменён
ФакелОтменён

"Зенит" снова претендует на нападающего "Фламенго" - источник

"Зенит" вновь включился в борьбу за нападающего Уоллеса Яна, чей переход из "Фламенго" в "Ред Булл Брагантино" оказался под угрозой срыва.
Фото: Getty Images
Как сообщает журналист Диого Дантас, 20-летний форвард ещё 15 января попрощался с "Фламенго" и готовился продолжить карьеру в "Брагантино". Клубы ранее согласовали трансфер на сумму 10 млн евро, однако затем представители "Ред Булл" предложили изменить условия сделки - 5 млн сразу и ещё 5 млн в 2027 году. Такой вариант не устроил руководство "Фламенго".

На фоне возникших разногласий в переговоры оперативно вмешался "Зенит". Петербургский клуб выразил готовность выплатить всю сумму трансфера единовременно, чем серьёзно усилил свои позиции в борьбе за игрока.

Уоллес Ян выступает за "Фламенго" с февраля 2023 года. В составе клуба он стал победителем молодёжного Кубка Либертадорес в 2024 году, где также стал лучшим бомбардиром турнира, а позднее выиграл молодёжный Межконтинентальный кубок.

Добавим, что "Зенит" уже интересовался игроком осенью прошлого года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится