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Дзагоев и Лунев тренируется без ограничений на тренировке сборной России в Сочи

Футболисты сборной России проводят тренировку на Центральном стадионе имени Славы Метревели в Сочи накануне матча Лиги Наций с командой Турции.

В общей группе занимаются все 24 футболиста, включая вратаря "Зенита" Андрея Лунева и полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

Дзагоев и Лунев тренируется без ограничений на тренировке сборной России в Сочи


Rusfootball
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 12:22
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#1  Космос  Россия (Сегодня, 13:38)
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И всем пoфиг до футбольной новости)))
Зато КоМа собирают по несколько десятков комментариев)
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
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