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Георгий Джикия: хотелось бы еще сыграть со сборной в "Лужниках"

Защитник сборной России Георгий Джикия поучаствовал в предматчевой пресс-конференции перед матчем национальной команды с Турцией, передает корреспондент Rusfootball.

- Как себя чувствуете и что думаете о предстоящем матче?

- Чувствую себя хорошо, думаю, что нужно выходить на поле и добиваться положительного результата.

- Дзюба сказал, что он хотел сыграть на всех стадионах Чемпионата мира. Можете назвать 3 города, в которых ты бы хотел сыграть?

- В Калининграде уже сыграли, завтра здесь, в Сочи. Хотелось бы еще в "Лужниках".

Rusfootball
Теги: Сборная России Джикия Сборная Турции
Сегодня, 14:15
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