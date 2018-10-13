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Шандор Варга: назначение Анри в "Монако" - плюс для Головина

Известный агент Шандор Варга прокомментировал назначение французского специалиста Тьерри Анри на пост главного тренера "Монако".

"Это первая самостоятельная работа Анри. Но я хорошо знаком с ним. Он достоин такого шанса. На поле и за его пределами он всегда был думающим, он серьёзно относится к футболу. Хорошо занимался аналитикой на телевидении. Будем ждать с нетерпением, что из этого выйдет. Его имя и имидж сможет сработать. Надеюсь, получится так же успешно, как было у Гвардиолы в "Барселоне".

Что это значит для Головина? Это позитивная новость для Александра. Анри — воспитанник Венгера, а Венгеру Головин очень нравился. Я, кстати, думал, что Арсен станет тренером Головина. Знаю, что Венгер был одним из кандидатов на пост тренера "Монако". Для Головина назначение Анри — плюс. Француз был креативным игроком, поэтому для россиянина это хорошая новость", — цитирует Варгу "Чемпионат.сом".
Теги: Варга Головин Анри Монако
Сегодня, 17:33
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