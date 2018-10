Адвокат: по делу братьев Кокориных нужно организовать публичные слушания

View this post on Instagram

Ребята взяты под стражу в один день разными судьями Тверского районного суда города Москвы, при том, что ходатайство о заключении под стражу должен рассматривать только один дежурный судья этого суда, и время для реализации такого права оставалось достаточно, поскольку был еще один день из двух (48 часов. )В районных судах города Москвы дежурит один судья на протяжении недели, и рассмотрение именно им ходатайств следователя о заключении под стражу гарантирует незаинтересованность и беспристрастность судебного разбирательства, так как предполагается, что инициатор ареста не сможет согласовать ходатайство с определенным судьей, а в данном случае участвовало три разных судьи. ________________ Как стало известно, у всех допрошенных лиц следователи берут подписку о неразглашении обстоятельств этой процедуры. И мне не понятно, в чем секретность этого уголовного дела, а дежурный довод о том, что подписка гарантирует невмешательство в показания свидетеля иных лиц, в нашем случае несостоятелен, поскольку публичность дела предполагает, что любой участник событий может сделать обращение в сети интернет. Я предполагаю, что подписка о неразглашении может ограничивать распространение сведений о возможном одностороннем уклоне допросов. Я надеюсь, что все защитники, привлеченные к этому делу, подадут апелляционные жалобы на постановление судей Тверского суда об избрании меры пресечения ребятам в виде содержания под стражей, и не будут уклоняться от своих обязанностей, так как я смогу вступить в дело только на следующей неделе после истечения апелляционного срока обжалования, поскольку соглашение на защиту прав братьев Кокориных со мной было заключено в пятницу вечером. Считаю, что по такому делу нужно организовать публичные слушания, о чем я выскажусь позже и приведу Вам, уважаемые подписчики, статистику по аналогичным слушаниям. На данной стадии я не вдаюсь в правовую оценку событий, а всего лишь сообщаю как должны проводиться процессуальные мероприятия. Берегите себя и своих близких, и не забывайте, мы следующие, и это именно наши права нарушаются публично. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова