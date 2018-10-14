Представитель движения "Ночной патруль": Тигиев был очень агрессивен

Как сообщил представитель общественного движения “Ночной патруль", в организме футболиста "Крыльев Советов" Георгия Тигиева, предположительно, найдены следы наркотиков.Сегодня утром самарская полиция задержала 23-летнего защитника."Предположительно, Георгий был в состоянии наркотического опьянения. У него имелись признаки данного состояния, он был очень агрессивен. Так как наличие подтвердилось, возбуждено административное расследование. В течение десяти дней будет результат анализов биоматериала футболиста. Это даст ответ, был ли он в состоянии наркотического опьянения или нет. Алкоголь у него был в пределах нормы, хотя еще чуть-чуть, он бы перешел черту", - говорит представитель движения "Ночной патруль".