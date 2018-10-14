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Представитель движения "Ночной патруль": Тигиев был очень агрессивен

Как сообщил представитель общественного движения “Ночной патруль", в организме футболиста "Крыльев Советов" Георгия Тигиева, предположительно, найдены следы наркотиков.

Сегодня утром самарская полиция задержала 23-летнего защитника.

"Предположительно, Георгий был в состоянии наркотического опьянения. У него имелись признаки данного состояния, он был очень агрессивен. Так как наличие подтвердилось, возбуждено административное расследование. В течение десяти дней будет результат анализов биоматериала футболиста. Это даст ответ, был ли он в состоянии наркотического опьянения или нет. Алкоголь у него был в пределах нормы, хотя еще чуть-чуть, он бы перешел черту", - говорит представитель движения "Ночной патруль".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тигиев Крылья Советов
Сегодня, 19:04
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#2  diego milito 22   (Сегодня, 19:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Человек едет, не нарушает ПДД, стоит хрен с горы и машет жезлом, Будешь агрессивным, Народ не попадал похожую ситуацию и всячески оправдывает ГИБДД.
Хотя и сам считаю, что пьяный за рулем- преступник!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Pafnuty   (Сегодня, 19:12)
  • -1
  •  (1)

Пошли вы на xpeн! Задолбали уже! Про футбол пишите. ДОСТАЛИ криминальные новости на футбольном сайте!!!
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
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