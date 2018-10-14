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Мать Кокориных: для вас это шоу, а для меня - катастрофа всей жизни

Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана прокомментировала заключение сыновей под стражу на два месяца.

"Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни", - сказала Светлана в эфире Первого канала.
Теги: Кокорин
Сегодня, 23:10
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#2  Romgus  Самара (Сегодня, 23:12)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
ну так воспитывать детей надо было в своё время. Если по старшему можно сказать про какое-то помутнение на одно утро, то младший это же вообще кошмар кем вырос
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 23:12)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
МАТЬ КОКОРИНЫХ

Должна отправиться на нары к своим поганым выродкам.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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