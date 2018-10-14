Мать Кокориных: для вас это шоу, а для меня - катастрофа всей жизни

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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23:29
Очевидец: компания Кокорина и Мамаева в восемь утра распивала крепкие напитки, запивая их пивом
Очевидец: компания Кокорина и Мамаева в восемь утра распивала крепкие напитки, запивая их пивом
22:24
"Кровь летела во все стороны". Ольга Ушакова рассказала о драке Кокорина и Мамаева с её водителем (12)
"Кровь летела во все стороны". Ольга Ушакова рассказала о драке Кокорина и Мамаева с её водителем (12)
21:59
Станислав Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)
Станислав Черчесов: мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа (видео)
19:46
Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты (4)
Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты (4)
19:21
Дичь от футболистов продолжается: один игрок "Крыльев" попался пьяным за рулём, другой – на наркотиках (7)
Дичь от футболистов продолжается: один игрок "Крыльев" попался пьяным за рулём, другой – на наркотиках (7)
19:14
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Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области: Тигиева проверят на наличие в организме амфетамина (1)
17:04
Отец Мамаева: я извиняюсь за сына (9)
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16:33
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Олег Флегонтов: пока не можем купить авиабилеты, чтобы долететь в Махачкалу на матч с ЦСКА (2)
15:18
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14:24
Константин Генич: если сборная России правильно подойдёт к матчу с турками, то проблем у неё возникнуть не должно (1)
Константин Генич: если сборная России правильно подойдёт к матчу с турками, то проблем у неё возникнуть не должно (1)
Мать Кокориных: для вас это шоу, а для меня - катастрофа всей жизни
Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана прокомментировала заключение сыновей под стражу на два месяца.
"Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни", - сказала Светлана в эфире Первого канала.
"Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни", - сказала Светлана в эфире Первого канала.
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