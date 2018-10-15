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Станислав Черчесов одержал юбилейную победу во главе сборной России

Сборная России продлила беспроигрышную серию под руководством Станислава Черчесова до шести матчей.

В последний раз россияне уступали в основное время Уругваю в группе чемпионата мира. Сам Черчесов выиграл 10-й матч во главе национальной команды, став шестым специалистом, добравшимся до этой отметки.

Если сборная победит в двух ноябрьских встречах, он может догнать Павла Садырина и Дика Адвоката, делящих четвертое-пятое место.

СЭ
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:51
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