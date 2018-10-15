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РФС оштрафовал "Анжи" по заявлению бывшего главного тренера

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение оштрафовать "Анжи" по заявлению экс-главного тренера команды Вадима Скрипченко.

Такое решение было принято в связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа, когда было вынесено решение обязать "Анжи" выплатить Скрипченко задолженность по заработной плате за период с февраля 2018 года по май 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы. К "Анжи" тогда был применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

"В связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа применить к ООО "ФК "Анжи" санкцию в виде штрафа", – говорится на официальном сайте РФС.
Теги: Скрипченко Анжи
Вчера, 23:25
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#2  Barmaley   (Сегодня, 00:10)
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Ну не даст Васильев денег из республиканского бюджета. Пусть к братьям Магомедовым обращаются или снимаются с чемпионата. Дагестан дотационный регион. Там проблем и без футбола выше крыши. Все разворовано вдрызг к тому же.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:48)
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Болеет за:
«Локомотив»
У клуба нет денег платить Скрипченко? Давайте поверх еще штраф наложим! Гениально!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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