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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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РФС оштрафовал "Анжи" по заявлению бывшего главного тренера
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение оштрафовать "Анжи" по заявлению экс-главного тренера команды Вадима Скрипченко.
Такое решение было принято в связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа, когда было вынесено решение обязать "Анжи" выплатить Скрипченко задолженность по заработной плате за период с февраля 2018 года по май 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы. К "Анжи" тогда был применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
"В связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа применить к ООО "ФК "Анжи" санкцию в виде штрафа", – говорится на официальном сайте РФС.
Такое решение было принято в связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа, когда было вынесено решение обязать "Анжи" выплатить Скрипченко задолженность по заработной плате за период с февраля 2018 года по май 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы. К "Анжи" тогда был применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
"В связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа применить к ООО "ФК "Анжи" санкцию в виде штрафа", – говорится на официальном сайте РФС.
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