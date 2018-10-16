Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Михаил Боярский: если бы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал

Актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о двухмесячном аресте зенитовца Александра Кокорина и Павла Мамаева из "Краснодара" за участие в двух драках в центре Москвы.

"Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут — 27-летний мужик. Да еще осознающий, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьезный подход у Кокорина и его друга Павла Мамаева, несерьезный.

Мог бы Д’Артаньян повести себя так, как зенитовец в столичном кафе и на парковке? Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д’Артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел миледи… По современным меркам это поведение уголовников-рецидивистов. Один алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. Просто мы романтизируем их, хотя всех, по законам РФ, давно посадили бы в тюрьму. О чем вы говорите?! Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове.

Я не оправдываю Кокорина. Мы же не в книжке, а в реальной жизни. Саша должен получить то, что заслужил. И ему надо дальше проживать свою запачканную жизнь. Достойно приняв наказание. Недаром говорится: береги честь смолоду" — цитирует Боярского "Советский спорт".
Теги: Боярский Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(5)
#7  iDEAD  Череповец (Сегодня, 11:33)
  • +1
  •  (1)

Согласен каналья !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#6  manatee  Москва (Сегодня, 11:14)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Тут не поспоришь!
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
#5  avnik  море (Сегодня, 10:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
"Сильва" знает о чём говорит. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 10:45)
  • 0
  •  (2)

По современным меркам , скоро и пукнуть нельзя будет в лифте. нарушение воздушного пространства ядовитыми веществами. Общественный порядок бессердечно нарушен. Кота приковали к батарее доблестные стражи порядка. Таковы, увы современные реалии. Крепитесь , господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Форрест Гамп  Гринбоу (Сегодня, 10:44)
  • +1
  •  (3)

Правильно. А одними из первых , сели бы именно те,кто требует как можно суровее наказать футболистов!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:38)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Как говорят в Одессе: - У тебя есть деньги чтобы так себя вести?
(а у этих ребят они как раз имеются)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:38)
  • -1
  •  (3)

v chem to soglasen s nim! no takaya u nas strana, be opredelennogo poryadka. poryadok doljen nachinatsya v semje, detskom sadu, shkole, na rabote. obshestvo gniet/
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.