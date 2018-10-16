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Сергей Силкин: если "Динамо" возьмет в матче с "Зенитом" одно очко, будет неплохо

Сергей Силкин: если "Динамо" возьмет в матче с "Зенитом" одно очко, будет неплохо Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу шансов динамовцев против «Зенита» в домашнем матче чемпионата России, а также рассказал об ожиданиях по поводу других матчей 11-го тура РПЛ.

- Есть ли у динамовцев шансы против набравшего ход «Зенита»? Конечно, есть. Потому что был большой перерыв в чемпионате, - говорит Силкин. - На командах, набравших ход, эти перерывы не очень хорошо сказываются. Ведь часть игроков вызываются в свои сборные. Команда собирается несбалансированной. Для «Динамо» это может быть плюсом. Возможно, кто-то из травмированных поправится. Наверное, «Динамо» в предстоящем матче будет бороться за очко. Думаю, что будут играть от обороны. Не знаю, как все сложится, но если очко возьмут, будет неплохо.

- Хольмен и Марков у динамовцев восстанавливаются. А Рыкову, кажется, предстоит операция. Ситуация непростая.

- Рыков, что и говорить, большая потеря. Это сегодня ключевая фигура в обороне команды. Марков — тоже важный футболист в атаке «Динамо», напористый игрок. Плюс он из Питера — ему, конечно же, хочется проявить себя в матче с командой из родного города. Женя вообще всегда играет старательно. Хотелось бы, чтобы хотя бы он поправился.

- Как заменить Рыкова?

- Надо исходить из того, кто «живой». В последней игре выходил на замену Роман Евгеньев. Я его еще по «Динамо-2» знаю. Из него, по-моему, может получиться очень хороший защитник: он хорошо играет головой, хорошо владеет мячом в переходе от обороны к атаке, может передачу и короткую, и среднюю сделать. Но, учитывая недостаток опыта, в такое пекло бросать его сложновато. Но если нет вариантов, думаю, что будет играть и набираться опыта.

- Рискнете сделать прогноз на этот поединок?

- Счет может быть всевозможный, в любой игре. Все будет зависеть от того, как быстро одна из команд забьет. Если быстрый гол забьет «Зенит», счет может быть любой. Если забьет «Динамо», тогда ему будет проще, потому что «Зенит» пойдет вперед, и где-то освободятся зоны. Но ничья, думаю, «Динамо» устроила бы.

- После неудач «Динамо» в чемпионате России заговорили о возможной отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера. Нужно ли это динамовцам?

- После серии поражений всегда так бывает, всегда ходят какие-то разговоры об отставках, а журналисты эту тему подогревают. Самое главное, чтобы команда сейчас снова стала показывать ту игру, которая была в начале сезона. Не обладая суперсоставом, «Динамо» билось, набирало очки. Думаю, революции команде не нужны.

- Что думаете по поводу других матчей 11-го тура?

- Что касается матча «Локомотив» - «Ростов», то мне кажется, после победы над ЦСКА «Локо» выдохнет спокойно. Тот негатив, который шел на команду с начала чемпионата, сейчас должен уйти. Думаю, что фаворит в предстоящей игре «Локомотив. Несмотря на высокую позицию «Ростова». Думаю, «Локомотив» и победит. В матче «Анжи» - ЦСКА фавориты, конечно же, армейцы. С учетом того, что ряд команд споткнулись на «Анжи», красно-синие, конечно, не позволят себе недооценки соперника. «Спартак» - «Арсенал»? Не думаю, что соперник преподнесет спартаковцам что-то сверхъестественное в игре. Да, они бьются, но у красно-белых более классные игроки. Думаю, хозяева поля выиграют.
Теги: Силкин Динамо Зенит
Сегодня, 13:48
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#4  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:47)
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online

Но два чьих-то придется отдать? Силкину со стороны хорошо рассуждать.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#3  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:21)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Шансы всегда есть,но у нынешнего Динамо их нет -- нет сплоченности в команде--Панченко играет на себя и играет куево ,хочет в сборную --у других тоже свои заморочки - не верю я в положительный результат...пока наверху жуликов не разгонят --такая свистопляска будет продолжаться
ЗЫ--ещё парочка проигрышей,а они будут точно в ближайшее время и Хохлов поедет назад в Кубань или как он там нынче Урожай.....


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
У Динамо нет шансов

Шансы есть, тяжело с Динамо играем, да и Паредеса нет, посмотрим,как Маркизио сыгрался


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:01)
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
У Динамо нет шансов, но Хохлов должен остаться гл. тренером команды. Это даже не должно обсуждаться.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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