Российский тренер заявил, что Батраков уже вошел в историю футбола

Экс-тренер "Акрона" Заурбек Тедеева отреагировал на гол Алексея Батракова в ворота "Барселоны".

Фото: Globl Look Press

- Я очень рад за Батракова. Забить "Барселоне" — это воспоминание на всю жизнь. Он уже вошёл в историю футбола, если говорить о российских игроках.