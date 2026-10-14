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Российский тренер заявил, что Батраков уже вошел в историю футбола

Экс-тренер "Акрона" Заурбек Тедеева отреагировал на гол Алексея Батракова в ворота "Барселоны".
Фото: Globl Look Press
По словам Тедеева, Батраков вошел в историю российского футбола.

- Я очень рад за Батракова. Забить "Барселоне" — это воспоминание на всю жизнь. Он уже вошёл в историю футбола, если говорить о российских игроках.

Но важно понимать, что уровень интенсивности и скоростей пока ещё не до конца доступен Батракову. Период адаптации всё ещё идёт, поэтому ему сложно, особенно в матчах европейского масштаба. Нам надо подождать, - приводит слова Тедеева "Чемпионат".

В ночь с 13 на 14 октября турецкий "Галатасарай" на домашнем стадионе уступил "Барселоне" в матче 2 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:4. Российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и открыл счет на табло на 28-й минуте встречи.

Напомним, что россиянин перешел в турецкий клуб летом текущего года и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за "Галатасарай" во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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