Российский тренер заявил, что Батраков уже вошел в историю футбола

- Я очень рад за Батракова. Забить "Барселоне" — это воспоминание на всю жизнь. Он уже вошёл в историю футбола, если говорить о российских игроках.
Но важно понимать, что уровень интенсивности и скоростей пока ещё не до конца доступен Батракову. Период адаптации всё ещё идёт, поэтому ему сложно, особенно в матчах европейского масштаба. Нам надо подождать, - приводит слова Тедеева "Чемпионат".
В ночь с 13 на 14 октября турецкий "Галатасарай" на домашнем стадионе уступил "Барселоне" в матче 2 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:4. Российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и открыл счет на табло на 28-й минуте встречи.
Напомним, что россиянин перешел в турецкий клуб летом текущего года и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего он провел за "Галатасарай" во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.