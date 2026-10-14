Гутьеррес и Казимир выйдут с первых минут в матче Кубка России "Ахмат" - "Динамо" Москва

Сегодня, 14 октября, грозненский "Ахмат" примет московское "Динамо" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, старт встречи запланирован на 18:30 по столичному времени. Команды объявили стартовые составы:
"Ахмат": Мицаев, Цаке, Богосавац, Ибишев, Ромао, Келиано, Садулаев, Сидибе, Щетинин, Максути, Мелкадзе.
"Динамо": Лещук, Фернандес, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Рубенс, Миранчук, Окишор, Гутьеррес, Казимир, Сергеев.
На данный момент грозненцы занимают третье место в группе B с 4 набранными очками, бело-голубые располагаются на второй строчке с 6 баллами в своем активе.