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Гутьеррес и Казимир выйдут с первых минут в матче Кубка России "Ахмат" - "Динамо" Москва

"Ахмат" Грозный - "Динамо" Москва: объявлены составы команд на матч Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
Сегодня, 14 октября, грозненский "Ахмат" примет московское "Динамо" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, старт встречи запланирован на 18:30 по столичному времени. Команды объявили стартовые составы:

"Ахмат": Мицаев, Цаке, Богосавац, Ибишев, Ромао, Келиано, Садулаев, Сидибе, Щетинин, Максути, Мелкадзе.

"Динамо": Лещук, Фернандес, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Рубенс, Миранчук, Окишор, Гутьеррес, Казимир, Сергеев.

На данный момент грозненцы занимают третье место в группе B с 4 набранными очками, бело-голубые располагаются на второй строчке с 6 баллами в своем активе.

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