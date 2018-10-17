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Евгений Бушманов: я собираюсь уйти из молодёжной сборной? Это неправда

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов заявил РИА Новости, что информация о его желании уйти из команды не соответствует действительности.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Бушманов по своему желанию хочет уйти из "молодежки". Во вторник молодежная сборная России под руководством Бушманова проиграла австрийцам со счетом 2:3 в заключительном туре отборочного этапа Евро-2019. Российские футболисты не сумели занять вторую строчку в группе, которая дает право на продолжение борьбы в стыковых матчах.

"Это неправда", - сказал Бушманов, отвечая на вопрос о том, действительно ли он намерен покинуть команду.
Теги: Молодежная сборная России Бушманов
Сегодня, 21:10
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(1)
#5  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 22:34)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А зря, свою импотенцию в качестве тренера он продемонстрировал в полной мере!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:32)
  • -1
  •  (1)
online

А совесть или порядочность есть?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:41)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Жаль,что не можешь сам принять мужское решение.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 21:32)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо уходить, пока не испохабил хотя бы ещё одно поколение молодых футболистов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 21:28)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
да блин.там Григорян не хуже справится.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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