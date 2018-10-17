Евгений Бушманов: я собираюсь уйти из молодёжной сборной? Это неправда

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:11
Евгений Кафельников: после беседы с Массимо убедился, что Каррера на миллиард процентов наш тренер!
Евгений Кафельников: после беседы с Массимо убедился, что Каррера на миллиард процентов наш тренер!
21:02
Генсек ФФУ: бойкот матча Украины с Россией? Говорить можно обо всём, но сомневаюсь, что россияне дойдут до финала плей-офф (6)
Генсек ФФУ: бойкот матча Украины с Россией? Говорить можно обо всём, но сомневаюсь, что россияне дойдут до финала плей-офф (6)
20:19
Роман Удунян: у Пака есть претензии к Мамаеву. Не знаю, почему Шатихина делает заявления как адвокат чиновника (33)
Роман Удунян: у Пака есть претензии к Мамаеву. Не знаю, почему Шатихина делает заявления как адвокат чиновника (33)
19:36
Уполномоченная по правам человека: вот что сделали с Кокориным и Мамаевым деньги, вседозволенность и алкоголь (4)
Уполномоченная по правам человека: вот что сделали с Кокориным и Мамаевым деньги, вседозволенность и алкоголь (4)
16:56
Один день с Андреем Ещенко (видео) (2)
Один день с Андреем Ещенко (видео) (2)
14:20
Артемий Троицкий: мне не жалко Кокорина и Мамаева - в этой истории меня волнует глобальный смысл (15)
Артемий Троицкий: мне не жалко Кокорина и Мамаева - в этой истории меня волнует глобальный смысл (15)
14:11
Rusfootball.info вошел в 10-ку самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за III квартал 2018 года (1)
Rusfootball.info вошел в 10-ку самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за III квартал 2018 года (1)
13:10
Футболистов украинского "Львова" заподозрили в странном матче и проверили на детекторе лжи (1)
Футболистов украинского "Львова" заподозрили в странном матче и проверили на детекторе лжи (1)
12:18
Кокорин признал, что оскорблял Пака по национальному признаку - это отягчающий фактор в деле (37)
Кокорин признал, что оскорблял Пака по национальному признаку - это отягчающий фактор в деле (37)
11:48
Игорь Денисов: футболисты – точно последние, с кого молодежь берет пример. Отставьте пафос! (60)
Игорь Денисов: футболисты – точно последние, с кого молодежь берет пример. Отставьте пафос! (60)
Евгений Бушманов: я собираюсь уйти из молодёжной сборной? Это неправда
Главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов заявил РИА Новости, что информация о его желании уйти из команды не соответствует действительности.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Бушманов по своему желанию хочет уйти из "молодежки". Во вторник молодежная сборная России под руководством Бушманова проиграла австрийцам со счетом 2:3 в заключительном туре отборочного этапа Евро-2019. Российские футболисты не сумели занять вторую строчку в группе, которая дает право на продолжение борьбы в стыковых матчах.
"Это неправда", - сказал Бушманов, отвечая на вопрос о том, действительно ли он намерен покинуть команду.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Бушманов по своему желанию хочет уйти из "молодежки". Во вторник молодежная сборная России под руководством Бушманова проиграла австрийцам со счетом 2:3 в заключительном туре отборочного этапа Евро-2019. Российские футболисты не сумели занять вторую строчку в группе, которая дает право на продолжение борьбы в стыковых матчах.
"Это неправда", - сказал Бушманов, отвечая на вопрос о том, действительно ли он намерен покинуть команду.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.