Каррера поблагодарил Кафельникова за вечер на теннисе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен временем, проведённым в компании экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, болеющего за красно-белых."Спасибо за прекрасный вечер!" - подписал Каррера совместную фотографию в Инстаграме.Тренер и бывший теннисист вместе поболели за Дарью Касаткину, которая в матче Кубка Кремля обыграла француженку Ализе Корне.