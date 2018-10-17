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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Каррера поблагодарил Кафельникова за вечер на теннисе
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен временем, проведённым в компании экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, болеющего за красно-белых.
"Спасибо за прекрасный вечер!" - подписал Каррера совместную фотографию в Инстаграме.
Тренер и бывший теннисист вместе поболели за Дарью Касаткину, которая в матче Кубка Кремля обыграла француженку Ализе Корне.
"Спасибо за прекрасный вечер!" - подписал Каррера совместную фотографию в Инстаграме.
Тренер и бывший теннисист вместе поболели за Дарью Касаткину, которая в матче Кубка Кремля обыграла француженку Ализе Корне.
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