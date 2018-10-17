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Каррера поблагодарил Кафельникова за вечер на теннисе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен временем, проведённым в компании экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, болеющего за красно-белых.

"Спасибо за прекрасный вечер!" - подписал Каррера совместную фотографию в Инстаграме.



Тренер и бывший теннисист вместе поболели за Дарью Касаткину, которая в матче Кубка Кремля обыграла француженку Ализе Корне.
Теги: Каррера Кафельников Спартак
Вчера, 23:31
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:18)
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Болеет за:
«Зенит»
Если бы Каррера знал, что этот алкоголик о нем писал недавно!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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