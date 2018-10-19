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Мать Кокорина готова внести за своего сына залог, в размере 10 млн рублей

Форвард "Зенита" Александр Кокорин может выйти из СИЗО под залог.

Его мать, Светлана Кокорина готова внести залог в размере 10 млн рублей

"Я, Кокорина Светлана Федоровна, выражаю желание и готовность внести залог в размере 10 миллионов рублей. Понятны обязательства, разъяснены последствия в случае нарушения", – говорится в заявлении.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:16
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(2)
#10  Den Gader   (Сегодня, 15:04)
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online

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#9  nofrills  Москва (Сегодня, 14:13)
  • +1
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Болеет за:
«Динамо» М
только 100 лямов спасут отца русских хулиганов
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:10)
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Откуда у матери такие деньги, "добрые" люди помогли?
Пусть сидит, слишком жирно его отпускать за чужие деньги.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  Медведь Русский   (Сегодня, 13:44)
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Цитата: fd65
А в налоговой декларации у мамы что написано? Откуда доходы?

а ты маме никогда не даришь деньги и подарки, из того что сам зарабатываешь?
думаю, при таком контакте сына никто и не спросит у нее откуда деньги
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:37)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо К»
Дешево же она оценивает кормильца,приносящего в год около 5 лимонов зелени. flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 13:31)
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  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Да, отпускать под залог до суда это нормальная, рабочая, практика. Это не тот случай, когда есть риск того, что обвиняемые ударятся в бега или же, как маньяки, начнут крошить стульями всех чиновников правительства Медведева (хотя, ради этого я бы и бесплатно их отпустил).


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 13:29)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
а на младшего куй забили, збс семейка

принесли в жертву дракону правосудия. Старший кормилец.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  fd65   (Сегодня, 13:28)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А в налоговой декларации у мамы что написано? Откуда доходы?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  Korsar123   (Сегодня, 13:25)
  • +2
  •  (6)

Цитата: anonymous
а на младшего куй забили, збс семейка

"Младший вовсе был дурак"

А если по честному. Мама смекнула, что если старшего посадят, то и она, и брат младший, и отчим (отец) тоже "сядут" конкретно. Поэтому тут пошел принцип: пожертвуй малым, чтобы оставить большее!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:22)
  • +3
  •  (11)

а на младшего куй забили, збс семейка
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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