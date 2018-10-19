Адвокат объяснила, почему мать Кокориных хотела внести залог только за старшего сына

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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13:31
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (14)
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (14)
12:56
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (14)
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (14)
12:15
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (2)
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (2)
12:04
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
11:20
Агент Смолова: интерес к Федору со стороны "Реала" правда - я лично общался с их гендиректором (5)
Агент Смолова: интерес к Федору со стороны "Реала" правда - я лично общался с их гендиректором (5)
10:59
"Мне необходимо находиться с семьей, с женой и с маленькими детьми!" - речь Павла Мамаева в суде (12)
"Мне необходимо находиться с семьей, с женой и с маленькими детьми!" - речь Павла Мамаева в суде (12)
10:49
"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока" - адвокат Мамаева защищает своего клиента на рассмотрении апелляции (7)
"Прошу сберечь для российского футбола этого игрока" - адвокат Мамаева защищает своего клиента на рассмотрении апелляции (7)
10:34
"Федун предлагал огромные деньги" - агент рассказал как сорвался переход Смолова в "Спартак" (15)
"Федун предлагал огромные деньги" - агент рассказал как сорвался переход Смолова в "Спартак" (15)
Вчера, 23:36
Микаэль Лаудруп не предлагал свою услуги "Реалу"
Микаэль Лаудруп не предлагал свою услуги "Реалу"
Вчера, 21:30
Игорь Тер-Ованесян: я бы пригласил Кокорина и Мамаева в центр поля. С голыми задницами. Взял ремень - и выпорол! (4)
Игорь Тер-Ованесян: я бы пригласил Кокорина и Мамаева в центр поля. С голыми задницами. Взял ремень - и выпорол! (4)
Вчера, 21:08
"Анжи": ждем вас завтра на стадионе
"Анжи": ждем вас завтра на стадионе
Адвокат объяснила, почему мать Кокориных хотела внести залог только за старшего сына
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, почему во время рассмотрения апелляции на заключение под стражу в Мосгорсуде Светлана Кокорина предложила внести залог только за старшего сына.
"Мы посчитали, что с таким количеством характеристик и прошений от ведущих игроков будет проще вытащить сначала старшего брата, а потом по тем же основаниям помогать Кириллу.
Не дай бог СМИ сейчас за это зацепятся. Матери дороги они оба. Но по Саше мы смогли собрать много положительной информации и посчитали, что так сделать будет логичнее", — сказала Стукалова.
Sport24
"Мы посчитали, что с таким количеством характеристик и прошений от ведущих игроков будет проще вытащить сначала старшего брата, а потом по тем же основаниям помогать Кириллу.
Не дай бог СМИ сейчас за это зацепятся. Матери дороги они оба. Но по Саше мы смогли собрать много положительной информации и посчитали, что так сделать будет логичнее", — сказала Стукалова.
Sport24
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