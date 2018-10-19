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Адвокат объяснила, почему мать Кокориных хотела внести залог только за старшего сына

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, почему во время рассмотрения апелляции на заключение под стражу в Мосгорсуде Светлана Кокорина предложила внести залог только за старшего сына.

"Мы посчитали, что с таким количеством характеристик и прошений от ведущих игроков будет проще вытащить сначала старшего брата, а потом по тем же основаниям помогать Кириллу.

Не дай бог СМИ сейчас за это зацепятся. Матери дороги они оба. Но по Саше мы смогли собрать много положительной информации и посчитали, что так сделать будет логичнее", — сказала Стукалова.

Sport24
Теги: Кокорин
Сегодня, 14:13
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#10  Den Gader   (Сегодня, 15:00)
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online

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 14:45)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
СМИ не зацепятся - ты сама зацепилась. Первой побежала рассказывать свой прокол. ))) Чё им цепляться, если они дудят в эту же дуду. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  Медведь Русский   (Сегодня, 14:45)
  • +1
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Цитата: Санитар для Кутарбы
При чем здесь положительная информация? Кормилец он и писец-коротко и ясно,а младший такой же иждивенец как и другие члены семьи.



да, кормилец. а что в этом постыдного для мужчины? разве не так должно быть?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 14:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Дурак что ни сделает, всё - хуже.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:28)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сперва вытащили бы из ада непотребства и пьянства, хотя не, пусть в камере перевоспитывается.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  net.81   (Сегодня, 14:27)
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  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: ALLEXSCV
А на младшего Кокошу где будут столько положительных характеристик брать, в ГИБДД и в универе?

Мамаев даст.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#4  ALLEXSCV   (Сегодня, 14:23)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
А на младшего Кокошу где будут столько положительных характеристик брать, в ГИБДД и в универе?
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 14:22)
  • +2
  •  (2)

Капец, мать походу за его контракт и деньги беспокоится.... Конечно суд не верит все больше, только в минус все действия
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:20)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
При чем здесь положительная информация? Кормилец он и писец-коротко и ясно,а младший такой же иждивенец как и другие члены семьи.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 14:20)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А по Кириллу ничего положительного собрать невозможно. Полный овощ.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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