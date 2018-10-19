Молодежка "Спартака" разгромила "Арсенал", Глушаков забил на 1-й минуте

"Спартак" разгромил "Арсенал" в первенстве молодежных команд премьер-лиги - 4:0. Счет уже на первой минуте открыл бывший хавбек сборной России Денис Глушаков, который отстранен от тренировок с основным составом.Молодежное первенство11 тур: Глушаков, 1, Прошляков, 45+1, Мазуров, 64, Фольмер, 74"Спартак": Шитов, Ещенко, Петрунин, Актисов, Мохбалиев (Горбулин, 77), Глушаков (Калачевский, 81), Ерёменко (Митрога, 71), Данилин, Маркитесов, Лопатин (Мазуров, 52), Прошляков"Арсенал": Шамов, Сокол (Иванов, 46), Клементьев, Осипов, Мельников, Крикуненко, Пацев (Николаев, 57), Хлусевич (Бобров, 55), Петровский, Аджоев (Прилепский, 62), Максименко (Тюрин, 88)Предупреждения: Глушаков, 5, Шамов, 56