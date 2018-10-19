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Молодежка "Спартака" разгромила "Арсенал", Глушаков забил на 1-й минуте

"Спартак" разгромил "Арсенал" в первенстве молодежных команд премьер-лиги - 4:0. Счет уже на первой минуте открыл бывший хавбек сборной России Денис Глушаков, который отстранен от тренировок с основным составом.

Молодежное первенство

11 тур

"Спартак" – "Арсенал" 4:0

Голы: Глушаков, 1, Прошляков, 45+1, Мазуров, 64, Фольмер, 74

"Спартак": Шитов, Ещенко, Петрунин, Актисов, Мохбалиев (Горбулин, 77), Глушаков (Калачевский, 81), Ерёменко (Митрога, 71), Данилин, Маркитесов, Лопатин (Мазуров, 52), Прошляков

"Арсенал": Шамов, Сокол (Иванов, 46), Клементьев, Осипов, Мельников, Крикуненко, Пацев (Николаев, 57), Хлусевич (Бобров, 55), Петровский, Аджоев (Прилепский, 62), Максименко (Тюрин, 88)

Предупреждения: Глушаков, 5, Шамов, 56
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 16:10
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(3)
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: raiskayumov
Фольмер - судья что ли? В составах нет таких игроков.


Вышел на замену вместо Маркитесова.
Но замены у дублей далеко не всегда указывают полностью.
Чтят традиции,


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 17:36)
  • -1
  •  (3)
online

Растет Дениска. Стучится обеими ногами в основу. Через пару сезонов наверняка попадет.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 17:35)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Фольмер - судья что ли? В составах нет таких игроков. Наверно из болел кто то выбежал с трибуны, забил гол на 74 минуте и убежал обратно.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 17:11)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Он стоял при розыгрыше мяча у ворот соперника?


Сегодня он шуровал по всему полю и был одним из лучших.
Длинные пасы точно раздавал ( кроме одного случая).
А забил издалека фирменным "гвоздём".

И Ещенко не отбывал номер.

Ну, что есть - то есть, так ска-ать..)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:41)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Он стоял при розыгрыше мяча у ворот соперника?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Гастэряну   (Сегодня, 16:16)
  • -11
  •  (15)

8-ой номер в пищевике прямо рылом тычется в основу joy
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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