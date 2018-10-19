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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение суда не отменять арест для Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Юридических оснований не было, чтобы сегодня Кокорина и Мамаева выпустили. Обвинение было по нескольким эпизодам хулиганским действий и побоев. С таким набором статей, а также учитывая тяжесть совершённого преступления, на свободу не выходят. Из-за того, что Кокорин и Мамаев якобы "великие футболисты" с миллионным состоянием, им тяжко находится в "Бутырке" с бомжами и алкоголиками? Ну извините, стулом по голове человека в кафе не заставляли бить. Поэтому вообще предлагаю прекратить уделять столько внимания этому вопросу. Все уже высказались и все свое мнение сказали, дальше пусть работают правоохранительные органы. Сейчас журналисты ходят и рассказывают: "Мамаев сходил в туалет, Мамаев получил еду, Мамаев заснул…" Ну с ума сошли что ли? Это что, великие люди нашей страны, что такое внимание им уделяется? Они два преступника", - цитирует Лебедева Sport24.
Теги: Лебедев Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:01
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(4)
#6  tuner   (Сегодня, 21:38)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Santi33

online


...разве стулом ударили человека?

К счастью, стул был жиденький, отечественного производства.Но стул ещё можно понять и простить, а вот то, что они оставили 2 лимона в борделе - этот проступок искупить невозможно, ведь теперь туда с мелочью не сунешься. За такое и казнить мало.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#5  Barmaley   (Сегодня, 20:59)
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Они во вьетнамском зидане не сидели. Такая яма пять метров глубиной. пять на пять метров. По два человека на квадратный метр площади. Субтропический климат как в сауне. Пот, грязь язвы на теле. Это мне вьетнамец рассказывал Ван-до в нашем сизо. Очень был доволен условиями содержания в наших тюрьмах.Сказал что тут у вас санаторий.Правда паханы его взяли под опеку. Сказали : "Ты Ваня на экскурсии у нас." И правда. Его очень быстро дипломаты отмазали.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:54)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
На месте Пака должен был быть ты.

А на месте стула - ты.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  Roman Padet   (Сегодня, 20:35)
  • 0
  •  (0)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#2  Santi33  СПб (Сегодня, 20:19)
  • -2
  •  (4)

...разве стулом ударили человека?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
#1  shatronok  Россия (Сегодня, 20:10)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
На месте Пака должен был быть ты.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
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