Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:01
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
16:27
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (27)
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (27)
13:31
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (20)
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (20)
12:56
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (20)
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (20)
12:15
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
12:04
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение суда не отменять арест для Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Юридических оснований не было, чтобы сегодня Кокорина и Мамаева выпустили. Обвинение было по нескольким эпизодам хулиганским действий и побоев. С таким набором статей, а также учитывая тяжесть совершённого преступления, на свободу не выходят. Из-за того, что Кокорин и Мамаев якобы "великие футболисты" с миллионным состоянием, им тяжко находится в "Бутырке" с бомжами и алкоголиками? Ну извините, стулом по голове человека в кафе не заставляли бить. Поэтому вообще предлагаю прекратить уделять столько внимания этому вопросу. Все уже высказались и все свое мнение сказали, дальше пусть работают правоохранительные органы. Сейчас журналисты ходят и рассказывают: "Мамаев сходил в туалет, Мамаев получил еду, Мамаев заснул…" Ну с ума сошли что ли? Это что, великие люди нашей страны, что такое внимание им уделяется? Они два преступника", - цитирует Лебедева Sport24.
"Юридических оснований не было, чтобы сегодня Кокорина и Мамаева выпустили. Обвинение было по нескольким эпизодам хулиганским действий и побоев. С таким набором статей, а также учитывая тяжесть совершённого преступления, на свободу не выходят. Из-за того, что Кокорин и Мамаев якобы "великие футболисты" с миллионным состоянием, им тяжко находится в "Бутырке" с бомжами и алкоголиками? Ну извините, стулом по голове человека в кафе не заставляли бить. Поэтому вообще предлагаю прекратить уделять столько внимания этому вопросу. Все уже высказались и все свое мнение сказали, дальше пусть работают правоохранительные органы. Сейчас журналисты ходят и рассказывают: "Мамаев сходил в туалет, Мамаев получил еду, Мамаев заснул…" Ну с ума сошли что ли? Это что, великие люди нашей страны, что такое внимание им уделяется? Они два преступника", - цитирует Лебедева Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.