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Массимо Каррера: возможное возвращение Промеса? Каждый был бы рад такому игроку в составе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о том, был ли бы он рад возможному возвращению Квинси Промеса в аренду.

"Каждый был бы рад иметь Промеса в составе. Он сейчас в команде, которая борется за титул. Квинси только приехал. Нужно доказать и показать свои качества. Они у него есть, уверен, он сможет показать их тренеру. Я не слишком подробно слежу за ним, не знаю подробностей", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Промес Спартак
Сегодня, 22:34
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