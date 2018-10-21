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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Магомед Оздоев: удаление повлияло на игру (видео)
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в 11-м туре чемпионата России.
- Удаление повлияло на игру. Тяжелый матч. "Динамо" хорошо играет у себя дома. Тяжело объяснить поражение. Понятно, что класс и мастерство игроков у "Зенита" выше, мы на первом месте, но в любом случае нужно бороться.
- За такие две желтые карточки партнеры ругают своих одноклубников, винят в чем-то?
- Есть капитан, который во время игры скажет на поле, а за пределами поля есть тренерский штаб, который решает, что делать.
- Удаление стало ключевым моментом?
- Не сказал бы. Мы вдесятером создавали моменты, это было видно. Но не смогли забить.
- Дриусси с первых минут был не в настроении, отмахивался от партнеров, от судьи. Может у него что-то случилось?
- Не сказал бы, что он отмахивался от партнеров. Это преувеличение. У нас хороший коллектив.
- Тяжело было войти в такую игру?
- Я тренируюсь, в любой момент готов выйти на поле. Сегодня старался, выложился.
- Что именно сегодня не получилось?
- Уступили много борьбы.
- Как оцените игру "Динамо"?
- Думаю, их игру будет оценивать их тренерский штаб.
Rusfootball.info
- Удаление повлияло на игру. Тяжелый матч. "Динамо" хорошо играет у себя дома. Тяжело объяснить поражение. Понятно, что класс и мастерство игроков у "Зенита" выше, мы на первом месте, но в любом случае нужно бороться.
- За такие две желтые карточки партнеры ругают своих одноклубников, винят в чем-то?
- Есть капитан, который во время игры скажет на поле, а за пределами поля есть тренерский штаб, который решает, что делать.
- Удаление стало ключевым моментом?
- Не сказал бы. Мы вдесятером создавали моменты, это было видно. Но не смогли забить.
- Дриусси с первых минут был не в настроении, отмахивался от партнеров, от судьи. Может у него что-то случилось?
- Не сказал бы, что он отмахивался от партнеров. Это преувеличение. У нас хороший коллектив.
- Тяжело было войти в такую игру?
- Я тренируюсь, в любой момент готов выйти на поле. Сегодня старался, выложился.
- Что именно сегодня не получилось?
- Уступили много борьбы.
- Как оцените игру "Динамо"?
- Думаю, их игру будет оценивать их тренерский штаб.
Rusfootball.info
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