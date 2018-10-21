Магомед Оздоев: удаление повлияло на игру (видео)

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в 11-м туре чемпионата России.- Удаление повлияло на игру. Тяжелый матч. "Динамо" хорошо играет у себя дома. Тяжело объяснить поражение. Понятно, что класс и мастерство игроков у "Зенита" выше, мы на первом месте, но в любом случае нужно бороться.- Есть капитан, который во время игры скажет на поле, а за пределами поля есть тренерский штаб, который решает, что делать.- Не сказал бы. Мы вдесятером создавали моменты, это было видно. Но не смогли забить.- Не сказал бы, что он отмахивался от партнеров. Это преувеличение. У нас хороший коллектив.- Я тренируюсь, в любой момент готов выйти на поле. Сегодня старался, выложился.- Уступили много борьбы.- Думаю, их игру будет оценивать их тренерский штаб.