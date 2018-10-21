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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Андрей Червиченко: судьи пытаются прибить "Зенит". Адриано заслуживал удаления больше Дриусси
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал поражение красно-белых во встрече с тульским «Арсеналом» со счётом 2:3, а также высказался по матчу «Динамо» - «Зенит» (1:0).
- Итоговое поражение «Спартак» - это камбэк «Арсенала» или же провал красно-белых?
- Просто команда разобрана. В первую очередь, думаю, в психологическом плане. Плюс эта постоянная перетасовка, перетрясывание состава ни к чему хорошему не приводит. В каждой игре на поле выходят по 3-4 человека, которые не принимали участия в предыдущем матче. Как мне кажется, даже сами футболисты не могут понять: играют ли они или нет? Игроки ли они основы? Это следствие некоей нездоровой ситуации внутри команды.
- У этих перестановок есть некая последовательность? Их план? Или всё это скорее происходит в хаотичном порядке?
- Не могу этого понять. Быть может, конечно, у Джикии какое-то повреждение. Но почему он сегодня не играл? Непонятно. Вы знаете, я не настолько внимательно слежу на «Спартаком», чтобы быть в курсе всего, что происходит внутри.
Но, опять же, Мельгарехо как защитник, подключающийся к атакам, выглядел весьма неплохо. Но его тоже сегодня на поле не было. Всё это какие-то странные моменты. Взять того же Зе Луиша – да, он вроде бы забивает мячи. Но сказать, что это нападающий, от которого у защитников буквально лёгкие от нагрузок выпрыгивают из груди… Такого мы не видим.
Во втором мяче он подловил защитника на ошибке, и её реализовал. Но сказать, что он прямо замордовывал оборону «Арсенала», и гонял бы защитников до рвоты - этого не было.
Что касается Адриано, его на поле выпускают, чтобы он размахивал руками и выпрашивал пенальти? На мой взгляд, сегодня он больше сил потратил именно на это, а не на игру в нападении.
Сейчас команда не собрана в единый кулак, а словно играет как получится. Первыми забьём? Хорошо. Соперник дрогнул? Ну тогда мы спокойно и докатываем до победы. Ведь побед со счётом 1:0 было уже несколько штук. А когда соперник не дрогнул – «Спартак» и получает в обратку. Сегодня аж три штуки прилетело.
- Вы сказали «не очень внимательно слежу на «Спартаком». Однако многие болельщики считают, что вы явный «антиспартаковец»
- Слушайте, люди могут и имеют право считать и говорить всё, что они хотят. Но я не антиспартаковец. Но ведь меня в основном спрашивают о «Спартаке». А я в первую очередь заостряю внимание на проблемах. Думаю, вы согласитесь с тем, что в сегодняшнем «Спартаке» больше проблем, нежели позитивного.
Плюс, меня-то в первую очередь спрашивают о негативе, а не о позитивных вещах (смеётся). Лично я считаю, что всегда лучше можно стать лишь через критику. Лишь через поиск и выявление проблем. Проблем что они реально существуют. Разве от того, что «Спартак» во весь ростбудут облизывать и обцеловывать, от этого команда наберёт больше очков? Нет. Станет ситуация лучше? Мне кажется, что наоборот. Отрицание реальности всегда ведёт лишь к большим проблемам.
Как мне кажется, когда тренер и руководство клуба находится в неспокойной ситуации, и когда есть хоть кто-то, кто заставляет их думать и заставлять команду двигаться вперёд – это, как минимум, полезнее, чем «вечно поддакивающие».
- Можете сформулировать как именно вы относитесь на сегодня к «Спартаку»? Вы равнодушны или сопереживаете команде?
- Абсолютно ровно отношусь к «Спартаку». Есть несколько команд, за которыми мне интересно смотреть. С таким же интересом я, к примеру, наблюдаю за матчами «Ростова», «Зенита».
Сказать, что счастлив, когда «Спартак» выигрывает? Не могу так говорить. Убиваюсь горем от их побед? Уж точно нет (смеётся). Когда «Спартак» показывает хорошую игру, мне это нравится. Когда побеждает заслуженно, когда на жилах вырывает победы, когда это достойные, мужские победы – меня это радует.
Когда же я вижу либо некий надуманный пенальти, или же дурной мяч залетает в конце встречи – мне это не доставляет эстетического удовольствия. Мы привыкли видеть «Спартак» таким, чтобы он, если не разносил всех подряд, то по крайней мере, был бы головной болью. На сегодня же скорее все остальные команды головная боль для «Спартака».
Ведь ранее 10 из 16 команд даже и не мечтали зацепить у «Спартака» очко, а выходя на поле скорее думали, как бы не получить три и более мяча. Но на сегодня все их соперники выходят на поле сфокусироваными на том, чтобы «Спартак» обыграть.
И когда я критикую «Спартак», говорю о том, что им нужно стремиться возвращаться к тем временам, когда «Спартак» был настоящей угрозой. На сегодня он лишь раздражитель.
- Перейдём к «Динамо» - «Зенит». Момент с удалением Дриусси у вас не вызвал вопросов?
- Вы ведь знаете моё отношение к большинству российских судей. По крайней мере к тем «престарелым» представителям из ныне работающих рефери. Уверен, что есть заинтересованные в том, чтобы «Зенит» начал терять очки. Чтобы его можно было догнать. Чтобы команда не смогла сейчас оторваться. И жаль, что в «Зените» этого на сегодня, видимо, не понимают.
Понимаете в чем дело: если вы не работаете с судьями, то это ведь не значит, что этого не делают другие за вашей спиной (смеётся)? Лично на мой взгляд это далеко не первый матч, когда «Зенит» удивлённо теряет очки, когда судьи… скажем так, весьма по-своему интерпретируют игровые ситуации.
Если рассматривать ситуацию по Дриусси в отдельности – да, можно считать, что всё логично. Но если же рассматривать матчи в общем, то получается, что Адриано заслужил удаление явно больше. По крайней мере, он сколько раз цеплял игроков «Арсенала», и даже желтой карточки ему не удосужились показать. Зато у Дриусси красная карточка.
- Вы уверены, что «Зенит» не работает с судьями?
- Я не знаю, что и как тут на самом деле происходит. Но из того, что вижу – «Зенит» в течение нескольких матчей судьи буквально придушили. Даже несмотря на то, каким административным ресурсом обладает «Зенит», и на разговоры о том, что Дюков станет президентом РФС.
Но этих в чёрных одеждах всё это никак не останавливает – они всё равно пытаются прибить «Зенит». И это у меня вызывает самое искреннее удивление. Либо им вообще всё равно, либо они понимают - со сменой руководства они всё равно судить не будут. Быть может, поэтому они такие отважные? Тут не знаю.
- Быть может, это прямой намёк: «либо теряете на пустом месте очки, либо верните «чемоданчики»?
- Вы поймите, если я просто начну рассуждать на эту тему, тут же будет сказано что я заявляю о коррупции, но не имею доказательств. Но видя то, что происходит, и упорно не верить что судьи…
- Участвуют в распределении мест?
- Да, пожалуй, так. Это всё равно что верить в кристальную честность всех ГАИшников. (смеётся) При этом отмечу, что в последнее время эти самые ГАИшники стали намного более «прозрачны», нежели футбольные судьи.
- Но по Дриусси скорее вопрос не во второй, а по первой желтой карточке.
- Вы поймите, вопрос ведь не в этом конкретном эпизоде. Ведь есть ситуации, которые, возможно, не так хорошо видны для простых любителей футбола. Но гораздо лучше понятны тем, кто побывал по ту сторону закулисья. Например, в ситуациях, когда правила можно трактовать как в одну, так и в другую сторону… Лично я хорошо вижу, когда, к примеру, судья кого-либо подтягивает к жёлтой или красной карточке. Или когда в матчах «Спартака» некоторые арбитры обкладывают соперников штрафными с позиций, удобных для ударов Фернандо.
Человеку, который хоть некоторое время прожил внутри футбола, хорошо видно, что именно делает арбитр и какова его конечная цель. А сказки про то, что «судьи не роботы, они тоже ошибаются» - всё это в пользу бедных.
Думаю, мы одними из последних введём систему VAR. Потому что как только она начнёт работать – половина нынешних арбитров попросится на пенсию. У них просто не будет интереса в работе. Тогда ведь им придётся делать вид, будто они полные дураки. Придётся ведь просматривать эпизод, и при этом делать вид, будто ты увидел то, чего на самом деле не было.
Rusfootball.info
- Итоговое поражение «Спартак» - это камбэк «Арсенала» или же провал красно-белых?
- Просто команда разобрана. В первую очередь, думаю, в психологическом плане. Плюс эта постоянная перетасовка, перетрясывание состава ни к чему хорошему не приводит. В каждой игре на поле выходят по 3-4 человека, которые не принимали участия в предыдущем матче. Как мне кажется, даже сами футболисты не могут понять: играют ли они или нет? Игроки ли они основы? Это следствие некоей нездоровой ситуации внутри команды.
- У этих перестановок есть некая последовательность? Их план? Или всё это скорее происходит в хаотичном порядке?
- Не могу этого понять. Быть может, конечно, у Джикии какое-то повреждение. Но почему он сегодня не играл? Непонятно. Вы знаете, я не настолько внимательно слежу на «Спартаком», чтобы быть в курсе всего, что происходит внутри.
Но, опять же, Мельгарехо как защитник, подключающийся к атакам, выглядел весьма неплохо. Но его тоже сегодня на поле не было. Всё это какие-то странные моменты. Взять того же Зе Луиша – да, он вроде бы забивает мячи. Но сказать, что это нападающий, от которого у защитников буквально лёгкие от нагрузок выпрыгивают из груди… Такого мы не видим.
Во втором мяче он подловил защитника на ошибке, и её реализовал. Но сказать, что он прямо замордовывал оборону «Арсенала», и гонял бы защитников до рвоты - этого не было.
Что касается Адриано, его на поле выпускают, чтобы он размахивал руками и выпрашивал пенальти? На мой взгляд, сегодня он больше сил потратил именно на это, а не на игру в нападении.
Сейчас команда не собрана в единый кулак, а словно играет как получится. Первыми забьём? Хорошо. Соперник дрогнул? Ну тогда мы спокойно и докатываем до победы. Ведь побед со счётом 1:0 было уже несколько штук. А когда соперник не дрогнул – «Спартак» и получает в обратку. Сегодня аж три штуки прилетело.
- Вы сказали «не очень внимательно слежу на «Спартаком». Однако многие болельщики считают, что вы явный «антиспартаковец»
- Слушайте, люди могут и имеют право считать и говорить всё, что они хотят. Но я не антиспартаковец. Но ведь меня в основном спрашивают о «Спартаке». А я в первую очередь заостряю внимание на проблемах. Думаю, вы согласитесь с тем, что в сегодняшнем «Спартаке» больше проблем, нежели позитивного.
Плюс, меня-то в первую очередь спрашивают о негативе, а не о позитивных вещах (смеётся). Лично я считаю, что всегда лучше можно стать лишь через критику. Лишь через поиск и выявление проблем. Проблем что они реально существуют. Разве от того, что «Спартак» во весь ростбудут облизывать и обцеловывать, от этого команда наберёт больше очков? Нет. Станет ситуация лучше? Мне кажется, что наоборот. Отрицание реальности всегда ведёт лишь к большим проблемам.
Как мне кажется, когда тренер и руководство клуба находится в неспокойной ситуации, и когда есть хоть кто-то, кто заставляет их думать и заставлять команду двигаться вперёд – это, как минимум, полезнее, чем «вечно поддакивающие».
- Можете сформулировать как именно вы относитесь на сегодня к «Спартаку»? Вы равнодушны или сопереживаете команде?
- Абсолютно ровно отношусь к «Спартаку». Есть несколько команд, за которыми мне интересно смотреть. С таким же интересом я, к примеру, наблюдаю за матчами «Ростова», «Зенита».
Сказать, что счастлив, когда «Спартак» выигрывает? Не могу так говорить. Убиваюсь горем от их побед? Уж точно нет (смеётся). Когда «Спартак» показывает хорошую игру, мне это нравится. Когда побеждает заслуженно, когда на жилах вырывает победы, когда это достойные, мужские победы – меня это радует.
Когда же я вижу либо некий надуманный пенальти, или же дурной мяч залетает в конце встречи – мне это не доставляет эстетического удовольствия. Мы привыкли видеть «Спартак» таким, чтобы он, если не разносил всех подряд, то по крайней мере, был бы головной болью. На сегодня же скорее все остальные команды головная боль для «Спартака».
Ведь ранее 10 из 16 команд даже и не мечтали зацепить у «Спартака» очко, а выходя на поле скорее думали, как бы не получить три и более мяча. Но на сегодня все их соперники выходят на поле сфокусироваными на том, чтобы «Спартак» обыграть.
И когда я критикую «Спартак», говорю о том, что им нужно стремиться возвращаться к тем временам, когда «Спартак» был настоящей угрозой. На сегодня он лишь раздражитель.
- Перейдём к «Динамо» - «Зенит». Момент с удалением Дриусси у вас не вызвал вопросов?
- Вы ведь знаете моё отношение к большинству российских судей. По крайней мере к тем «престарелым» представителям из ныне работающих рефери. Уверен, что есть заинтересованные в том, чтобы «Зенит» начал терять очки. Чтобы его можно было догнать. Чтобы команда не смогла сейчас оторваться. И жаль, что в «Зените» этого на сегодня, видимо, не понимают.
Понимаете в чем дело: если вы не работаете с судьями, то это ведь не значит, что этого не делают другие за вашей спиной (смеётся)? Лично на мой взгляд это далеко не первый матч, когда «Зенит» удивлённо теряет очки, когда судьи… скажем так, весьма по-своему интерпретируют игровые ситуации.
Если рассматривать ситуацию по Дриусси в отдельности – да, можно считать, что всё логично. Но если же рассматривать матчи в общем, то получается, что Адриано заслужил удаление явно больше. По крайней мере, он сколько раз цеплял игроков «Арсенала», и даже желтой карточки ему не удосужились показать. Зато у Дриусси красная карточка.
- Вы уверены, что «Зенит» не работает с судьями?
- Я не знаю, что и как тут на самом деле происходит. Но из того, что вижу – «Зенит» в течение нескольких матчей судьи буквально придушили. Даже несмотря на то, каким административным ресурсом обладает «Зенит», и на разговоры о том, что Дюков станет президентом РФС.
Но этих в чёрных одеждах всё это никак не останавливает – они всё равно пытаются прибить «Зенит». И это у меня вызывает самое искреннее удивление. Либо им вообще всё равно, либо они понимают - со сменой руководства они всё равно судить не будут. Быть может, поэтому они такие отважные? Тут не знаю.
- Быть может, это прямой намёк: «либо теряете на пустом месте очки, либо верните «чемоданчики»?
- Вы поймите, если я просто начну рассуждать на эту тему, тут же будет сказано что я заявляю о коррупции, но не имею доказательств. Но видя то, что происходит, и упорно не верить что судьи…
- Участвуют в распределении мест?
- Да, пожалуй, так. Это всё равно что верить в кристальную честность всех ГАИшников. (смеётся) При этом отмечу, что в последнее время эти самые ГАИшники стали намного более «прозрачны», нежели футбольные судьи.
- Но по Дриусси скорее вопрос не во второй, а по первой желтой карточке.
- Вы поймите, вопрос ведь не в этом конкретном эпизоде. Ведь есть ситуации, которые, возможно, не так хорошо видны для простых любителей футбола. Но гораздо лучше понятны тем, кто побывал по ту сторону закулисья. Например, в ситуациях, когда правила можно трактовать как в одну, так и в другую сторону… Лично я хорошо вижу, когда, к примеру, судья кого-либо подтягивает к жёлтой или красной карточке. Или когда в матчах «Спартака» некоторые арбитры обкладывают соперников штрафными с позиций, удобных для ударов Фернандо.
Человеку, который хоть некоторое время прожил внутри футбола, хорошо видно, что именно делает арбитр и какова его конечная цель. А сказки про то, что «судьи не роботы, они тоже ошибаются» - всё это в пользу бедных.
Думаю, мы одними из последних введём систему VAR. Потому что как только она начнёт работать – половина нынешних арбитров попросится на пенсию. У них просто не будет интереса в работе. Тогда ведь им придётся делать вид, будто они полные дураки. Придётся ведь просматривать эпизод, и при этом делать вид, будто ты увидел то, чего на самом деле не было.
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