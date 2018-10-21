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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роман Шишкин о Мамаеве: конечно, это потеря, но так сложилась жизнь
Защитник "Краснодара" прокомментировал итог матча против "Ахмата" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Почему с "Ахматом" всегда получаются такие жесткие матчи с обилием карточек?
- Вы правы, "Ахмат" серьезный соперник, очень много борьбы, никто не хотел уступать. Нам не удался первый тайм, мы не смогли реализовать то, что наигрывали. Во втором тайме пропустили мяч из-за своей ошибки. "Ахмат" сел в оборону. Мы пошли в навал, но свои моменты не реализовали - сложно играть, когда соперник всей командой обороняется. Но это нас не оправдывает - мы не смогли сыграть так, как планировали.
- Мы недавно пересматривали ваш гол за "Локомотив" "Тереку", когда вы дубль оформили. Почему в "Краснодаре" вы штрафные не исполняете?
- Сегодня и штрафных то толком не было. Ну и здесь свои исполнители стандартов.
- Перевод в центр обороны дался вам без проблем?
- Я уже играл на этой позиции за "Краснодар-2". Тренер знает мои возможности.
- Игроки вашей команды подошли в разном физическом состоянии к этой игре?
- Конечно, есть такие мысли, но это нас не оправдывает. Физически мы были хорошо готовы.
- Насколько сильно вам не хватало сегодня Мамаева?
- Понятно, что это потеря. Но жизнь так сложилась...
- Вообще как в команде отнеслись ко всей этой истории?
- Никак, мы это даже не обсуждаем.
- А как вы вообще оцените Павла, как человека?
- Хороший, добрый парень. Я давно его знаю, и в сборной еще пересекались. Ничего плохого сказать не могу.
Rusfootball.info
- Почему с "Ахматом" всегда получаются такие жесткие матчи с обилием карточек?
- Вы правы, "Ахмат" серьезный соперник, очень много борьбы, никто не хотел уступать. Нам не удался первый тайм, мы не смогли реализовать то, что наигрывали. Во втором тайме пропустили мяч из-за своей ошибки. "Ахмат" сел в оборону. Мы пошли в навал, но свои моменты не реализовали - сложно играть, когда соперник всей командой обороняется. Но это нас не оправдывает - мы не смогли сыграть так, как планировали.
- Мы недавно пересматривали ваш гол за "Локомотив" "Тереку", когда вы дубль оформили. Почему в "Краснодаре" вы штрафные не исполняете?
- Сегодня и штрафных то толком не было. Ну и здесь свои исполнители стандартов.
- Перевод в центр обороны дался вам без проблем?
- Я уже играл на этой позиции за "Краснодар-2". Тренер знает мои возможности.
- Игроки вашей команды подошли в разном физическом состоянии к этой игре?
- Конечно, есть такие мысли, но это нас не оправдывает. Физически мы были хорошо готовы.
- Насколько сильно вам не хватало сегодня Мамаева?
- Понятно, что это потеря. Но жизнь так сложилась...
- Вообще как в команде отнеслись ко всей этой истории?
- Никак, мы это даже не обсуждаем.
- А как вы вообще оцените Павла, как человека?
- Хороший, добрый парень. Я давно его знаю, и в сборной еще пересекались. Ничего плохого сказать не могу.
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