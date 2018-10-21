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Роман Шишкин о Мамаеве: конечно, это потеря, но так сложилась жизнь

Защитник "Краснодара" прокомментировал итог матча против "Ахмата" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Почему с "Ахматом" всегда получаются такие жесткие матчи с обилием карточек?

- Вы правы, "Ахмат" серьезный соперник, очень много борьбы, никто не хотел уступать. Нам не удался первый тайм, мы не смогли реализовать то, что наигрывали. Во втором тайме пропустили мяч из-за своей ошибки. "Ахмат" сел в оборону. Мы пошли в навал, но свои моменты не реализовали - сложно играть, когда соперник всей командой обороняется. Но это нас не оправдывает - мы не смогли сыграть так, как планировали.

- Мы недавно пересматривали ваш гол за "Локомотив" "Тереку", когда вы дубль оформили. Почему в "Краснодаре" вы штрафные не исполняете?

- Сегодня и штрафных то толком не было. Ну и здесь свои исполнители стандартов.

- Перевод в центр обороны дался вам без проблем?

- Я уже играл на этой позиции за "Краснодар-2". Тренер знает мои возможности.

- Игроки вашей команды подошли в разном физическом состоянии к этой игре?

- Конечно, есть такие мысли, но это нас не оправдывает. Физически мы были хорошо готовы.

- Насколько сильно вам не хватало сегодня Мамаева?

- Понятно, что это потеря. Но жизнь так сложилась...

- Вообще как в команде отнеслись ко всей этой истории?

- Никак, мы это даже не обсуждаем.

- А как вы вообще оцените Павла, как человека?

- Хороший, добрый парень. Я давно его знаю, и в сборной еще пересекались. Ничего плохого сказать не могу.

Rusfootball.info
Теги: Шишкин Краснодар Ахмат Мамаев
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