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Рашид Рахимов: мы на 90 процентов выполнили свой план на игру

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил, что его подопечные показали характер и практически выполнили план на игру 11-го тура РПЛ против "Краснодара".

"В Краснодаре очки тяжело набирать любой команде. Мы выполнили на 90 процентов тот план, который был у нас на этой игре. Немного недоволен процентом брака.

– В концовке на поле было очень напряжённо. Что там происходило?

– В концовке были и хитрости, и эмоции. Все так ведут себя, я бы не стал заострять на этом внимания. Я остался доволен организацией игры, плюс наша команда показала характер.

– Ваш визави сказал, что судья был главным героем этой встречи. Что скажете о судействе?

– Я бы не стал так говорить. У нас тоже есть претензии к судейству. Те же жёлтые карточки. Я не понимаю, за игру рукой Ари не дают жёлтую?

"Матч Премьер"
Теги: Рахимов Ахмат Краснодар
Сегодня, 22:08
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 22:13)
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Болеет за:
«Зенит»
План Ахмата на игру: регламентные работы в автобусном парке с контрольным выездом на трассу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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