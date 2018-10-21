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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Рашид Рахимов: мы на 90 процентов выполнили свой план на игру
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил, что его подопечные показали характер и практически выполнили план на игру 11-го тура РПЛ против "Краснодара".
"В Краснодаре очки тяжело набирать любой команде. Мы выполнили на 90 процентов тот план, который был у нас на этой игре. Немного недоволен процентом брака.
– В концовке на поле было очень напряжённо. Что там происходило?
– В концовке были и хитрости, и эмоции. Все так ведут себя, я бы не стал заострять на этом внимания. Я остался доволен организацией игры, плюс наша команда показала характер.
– Ваш визави сказал, что судья был главным героем этой встречи. Что скажете о судействе?
– Я бы не стал так говорить. У нас тоже есть претензии к судейству. Те же жёлтые карточки. Я не понимаю, за игру рукой Ари не дают жёлтую?
"Матч Премьер"
"В Краснодаре очки тяжело набирать любой команде. Мы выполнили на 90 процентов тот план, который был у нас на этой игре. Немного недоволен процентом брака.
– В концовке на поле было очень напряжённо. Что там происходило?
– В концовке были и хитрости, и эмоции. Все так ведут себя, я бы не стал заострять на этом внимания. Я остался доволен организацией игры, плюс наша команда показала характер.
– Ваш визави сказал, что судья был главным героем этой встречи. Что скажете о судействе?
– Я бы не стал так говорить. У нас тоже есть претензии к судейству. Те же жёлтые карточки. Я не понимаю, за игру рукой Ари не дают жёлтую?
"Матч Премьер"
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