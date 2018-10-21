Рашид Рахимов: мы на 90 процентов выполнили свой план на игру

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил, что его подопечные показали характер и практически выполнили план на игру 11-го тура РПЛ против "Краснодара"."В Краснодаре очки тяжело набирать любой команде. Мы выполнили на 90 процентов тот план, который был у нас на этой игре. Немного недоволен процентом брака.– В концовке были и хитрости, и эмоции. Все так ведут себя, я бы не стал заострять на этом внимания. Я остался доволен организацией игры, плюс наша команда показала характер.– Я бы не стал так говорить. У нас тоже есть претензии к судейству. Те же жёлтые карточки. Я не понимаю, за игру рукой Ари не дают жёлтую?