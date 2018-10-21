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Мурад Мусаев: Мамаев был очень важным игроком для нас

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итог матча с "Ахматом" (0:1).

– У нас вышел очень медленный первый тайм, было много подач с фланга со статического положения, сопернику это было удобно. Мало атаковали через центр. Тот футбол, который у нас получается обычно, мы не показали. Медленно выходили из обороны в атаку. Во втором тайме играли лучше, но пропустили нелепый мяч после ошибки. В целом расстраивает то, что не показали свой уровень футбола.

– За что вас удалили из технической зоны? И чувствуется ли отсутствие Мамаева?

– Судья постоянно свистел, каждое единоборство, каждый стык. В Европе так не судят. Судья стал главным действующим лицом. Это неприемлимо. Темп игры рвался, это было на руку сопернику. Я сказал об этом помощнику, и меня удалили.

Мамаев является... являлся нашим важным игроком, и сейчас чувствуется его отсутствие. Но у нас есть внутренние резервы, и я думаю, мы справимся.

– В программке Мамаев сейчас не числится уже. В каких трудовых отношениях с ним сейчас клуб?

– По Мамаеву мне нечего добавить, клуб сделал официальное заявление, – сказал Мусаев.

"Матч Премьер"
Теги: Мусаев Мамаев Краснодар Ахмат
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#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:30)
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Болеет за:
«Зенит»
крысиное поведение фк просрочка.


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
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Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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