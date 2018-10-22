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В обновлении футбольного симулятора PES 2019 добавят лицо Дениса Глушакова (фото)

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019, раскрыла подробности второго обновления пакета данных.

В игре появятся новые лица игроков, в том числе полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.



Обновления выйдут 25 октября.
Теги: Глушаков
Сегодня, 08:24
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#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 09:13)
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Больше на Черышева похож.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Bali4   (Сегодня, 09:08)
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До похода в сауну на его лицо корейцам было пох?
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 08:57)
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  •  (1)

Как-то не похоже...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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