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Сергей Веденеев: "Зениту" очень не хватает скоростных игроков

Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал поражение клуба из Петербурга от "Динамо" (0:1).

"У "Зенита" хороший состав, но есть трудности против команд, которые обороняются большими силами. Команде не хватает скорости, быстрых игроков, которые могли бы раскачивать защиту соперника, а также при его редких атаках быстро убегать к чужим воротам.

Простым контролем мяча плотную оборону не взломаешь — только увязнешь в перекатывании его поперек и назад. С этим можно справиться лишь при должных исполнителях, организации игры и функциональном состоянии", - цитируют Веденеева "Известия"
Теги: Зенит Веденеев
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