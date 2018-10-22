Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил мнение, что игра команды не улучшится после увольнения Массимо Карреры."Ничего в "Спартаке" не изменится, не будет команда играть! Я серьезно. Нет качественных исполнителей. Просто нет. К нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Гвардиола с Клоппом не помогут", — заявил Кафельников.