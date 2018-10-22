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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:20
Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут (6)
Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут (6)
14:46
Рауль Рианчо: я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, чтобы помогать им (9)
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14:03
Сергей Хусаинов: как-то услышав во Владикавказе "зарэжу" собирался не выходить на 2-й тайм. Такой вот плохой Хусаинов (1)
Сергей Хусаинов: как-то услышав во Владикавказе "зарэжу" собирался не выходить на 2-й тайм. Такой вот плохой Хусаинов (1)
12:32
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Источник: главный конкурент Черчесова за пост в "Спартаке" - уволенный из "Крыльев" Тихонов (44)
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12:14
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Вице-президент РФС о Черчесове: к нам не обращались, так что вопрос о совмещении не комментирую
11:10
Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу (7)
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10:37
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Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры (8)
09:33
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Гия Григалава: мы полностью контролировали игру - "Спартак" создал лишь несколько полумоментов (2)
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Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут
Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил мнение, что игра команды не улучшится после увольнения Массимо Карреры.
"Ничего в "Спартаке" не изменится, не будет команда играть! Я серьезно. Нет качественных исполнителей. Просто нет. К нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Гвардиола с Клоппом не помогут", — заявил Кафельников.
"СЭ"
"Ничего в "Спартаке" не изменится, не будет команда играть! Я серьезно. Нет качественных исполнителей. Просто нет. К нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Гвардиола с Клоппом не помогут", — заявил Кафельников.
"СЭ"
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