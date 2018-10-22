Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил мнение, что игра команды не улучшится после увольнения Массимо Карреры.

"Ничего в "Спартаке" не изменится, не будет команда играть! Я серьезно. Нет качественных исполнителей. Просто нет. К нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Гвардиола с Клоппом не помогут", — заявил Кафельников.

"СЭ"
Теги: Кафельников Спартак Каррера Гвардиола Клопп
Сегодня, 15:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
#6  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:38)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кафель опять хряпнул и пошел в разнос
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  Батька   (Сегодня, 15:36)
  • 0
  •  (0)
online

Да состав то приличный , спокойно можно чередовать золото - серебро - бронзу каждый год ....
Проигрываем то терику, арсеналу, Ростову ... и так далее ..середникам ...чем у них состав то сильнее?
Тут или какой-то слив что вполне возможно в Спартаке либо тренер ошибается с составом, заменами ....тренеровками, установкой ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#4  Lols  Лондон (Сегодня, 15:35)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Хоть кто то признает что это не команда а сброд laughing laughing smile
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#3  Гастэряну   (Сегодня, 15:35)
  • -1
  •  (1)
online

К нам едет один сброд, чтобы тупо заработать

здесь я с ним согласен, другие в пищевик не едут
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:32)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А что Промес у Вас был Зброд?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 15:23)
  • 0
  •  (4)

А что хотели то! У нас за 8е место на ЧМ правительственные награды дают и это стало нормой! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.