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Евгений Кафельников: Каррера чуть ли не на коленях просил купить Марио Фернандеса

Бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников, болельщик "Спартака", заявил, что бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера очень хотел видеть в команде защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"Как вы думаете, кого Массимо (чуть не на коленях) просил у руководства купить ему некоторое время назад? Марио Фернандеса", - написал Кафельников в своём твиттере.
Теги: Кафельников Каррера
Сегодня, 20:15
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#34  Batman   (Сегодня, 22:17)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
Фернандес и Иуда, ты по позиции хоть сравнил бы, паяц свиноухий laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#33  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 22:14)
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online

Ну и как он это сесебе представлял?А почему не Акинфеева и Дзагоева вдобавок?С такис же успехом он бы мог попросить хоть на колееях,хоть как угодно Роналду и Месси купить..Но кто бы их дал.Получается,что Карерв вовсе и не виноват,раз ему не купили Фернандеса?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#32  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 22:05)
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online

Цитата: Lokoflesh
Так в чем проблема, Гинер хотел за него 25 М, для Спартака еще накинул бы лимонов пяток.


Не, для такого суперклуба , ка Спам- наценка была бы двойная - 60 млн.)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#31  zenitchik123   (Сегодня, 22:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
в принципе он уже перерос ЦСКА и готов попробовать свои силы в клубе посильнее!
в Зените...или в Европу
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#30  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 21:47)
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Цитата: Пивовед

вы ещё ответите за ваши кокаиновые чемпионства.

А за бромантан уже ответили? Или еще всё впереди?
За "лихие 90е" еще долго отмываться.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#29  shatronok  Россия (Сегодня, 21:33)
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Болеет за:
«Зенит»
[quoteБывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников][/quote] Тогда уж россиянка.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#28  molot327  Москва (Сегодня, 21:26)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
вы ещё ответите за ваши кокаиновые чемпионства.

Ответим... Но после того как вы ответите за свои бромантановые чемпионства.
У вас-то их побольше. Значит и отвечать будете дольше. laughing


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#27  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:24)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kpa6
а неймара не просил с месси?

Думаешь помогли бы? smile


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#26  pivas   (Сегодня, 21:15)
  • +3
  •  (9)

Что значит купить Фернандеса ? Это - игрок ЦСКА .Ищите и воспитывайте своих Кутеповых и др. и др. Хватит с вас Зобнина и Ташаева . СВИНОТА .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
#25  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Так в чем проблема, Гинер хотел за него 25 М, для Спартака еще накинул бы лимонов пяток.
Так и я мог бы быть тренером Спартака, а ты возьми малоизвестного игрока, рассмотри в нем потенциал и наигрывай у себя.
PS: зря наверное Каррера встречался с Вафельниковым, теперь тоже прибухнет.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#24  yuri  спб (Сегодня, 20:52)
  • +1
  •  (1)

Цитата: нетрал
какой тернистый путь однако...

Любой путь заканчивается . Любой философ вам на пальцах объяснит как и где. Главное как , а где неважно и вторично. Вторичность , мы все остальные невеликие знаем где.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#23  Freddy   (Сегодня, 20:52)
  • -8
  •  (12)
online

А взяли Ерёменко,причём даром,чем подорвали не меньше ослиных духовок
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#22  Кипер  кмв (Сегодня, 20:51)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Egorysche,
Ну нюхают они то в конюшни...


--------------------
Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
#21  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:48)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
в принципе он уже перерос ЦСКА и готов попробовать свои силы в клубе посильнее!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#20  ДЯДЬКА   (Сегодня, 20:46)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
ну, не можно кокаин нюхать без кампании

Да уж, мясные жрали бромонтан всем поголовьем.
My Webpage
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#19  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:39)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
Цитата: Пивовед

-ну, не можно кокаин нюхать без кампании-
потом попадаются, потом изгоняются, потом излечиваются- и только после этого излеченные и просветлённые попадают в Спартак.

какой тернистый путь однако...


чтож, путь к просветлению и оздоровлению тернист и долог.
немногие способны его пройти.
большинство остаются в цска.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#18  Спартач-81  Москва (Сегодня, 20:39)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: P. Holmberg
Опять обдолбался)))) Да кто ж ему продаст?

Типичная свинья, ничего удивительного, в них в каждом сидит это, если на кого глаз падёт, то обязательно в спартак. А ума, что не всё покупается и продается, на то не хватает. Или что их накуй послали с таким предложением, тоже. Порода такая. неисправимая, падлючая.

И это пишет болела команды, скупившей половину лиги, чтобы тупо замариновать на лавке? Бомжи и есть бомжи - грязные, вонючие и подбирают все, что плохо лежит. А то и просто воруют.


--------------------
Красно-белое сердце!
Вперед, Спартак!
Регистрация: 7.02.2007 [жалоба]
#17  нетрал   (Сегодня, 20:38)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

-ну, не можно кокаин нюхать без кампании-
потом попадаются, потом изгоняются, потом излечиваются- и только после этого излеченные и просветлённые попадают в Спартак.

какой тернистый путь однако...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#16  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:36)
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
неужели кто-то всерьёз думает что Марио променяет ЦСКА на Спартак? или они считают что все футболисты свободно могут уйти в из ЦСКА в Спартак и нюхать кокаин?

нет, они сначала нюхают в цска под стогом сена кокаин,
-ну, не можно кокаин нюхать без компании-
потом попадаются, потом изгоняются, потом излечиваются- и только после этого излеченные и просветлённые попадают в Спартак.

вы ещё ответите за ваши кокаиновые чемпионства.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:35)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
А купить ему Гинера он не просил? Какие-то байки пошли...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  Blessing  Спб (Сегодня, 20:32)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
Опять обдолбался)))) Да кто ж ему продаст?

Типичная свинья, ничего удивительного, в них в каждом сидит это, если на кого глаз падёт, то обязательно в спартак. А ума, что не всё покупается и продается, на то не хватает. Или что их накуй послали с таким предложением, тоже. Порода такая. неисправимая, падлючая.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#13  narvaspy  Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 20:30)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
И чё??? Появление Фернандеса не изменило бы ситуацию с ужасным микроклиматом в команде.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#12  Egorysche   (Сегодня, 20:29)
  • +1
  •  (11)

неужели кто-то всерьёз думает что Марио променяет ЦСКА на Спартак? или они считают что все футболисты свободно могут уйти в из ЦСКА в Спартак и нюхать кокаин?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#11  Медведь Русский   (Сегодня, 20:28)
  • +1
  •  (5)

просить то можно. просто что бы лидер ЦСКА напрямую перешел в спартак, врятли такое можно себе представить.
да хрен с ним перешел, что бы ЦСКА отпустил одного из своих лидеров в Спартак...

если это правда, то тогда вообще что то странное с пониманием реальности трансферов было у Карерры
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#10  нетрал   (Сегодня, 20:28)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
нет ответил людоед...нет!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#9  metis  Riga (Сегодня, 20:27)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А кафель что свидетелем был.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#8  Брюзга  Рязань (Сегодня, 20:27)
  • +4
  •  (4)
online

А что, конармия его продавала? Что-то не слышал. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:26)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо К»
На коленях обычно у Бога в церкви просят. А Каррера у кого просил? smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  ДЯДЬКА   (Сегодня, 20:23)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конек
Легче было бы Месси у Барселоны купить

Это точно.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#5  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 20:19)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну сейчас уже можно всякие байки писать про Макара.
Итак поеятно, что это бред.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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