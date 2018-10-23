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Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото)

Младшая дочь Массимо Карреры - Мартина - отреагировала на отставку своего отца с поста главного тренера "Спартака".

Она отметила, что полузащитник Денис Глушаков хотел, чтобы итальянца уволили.

Переписку с Мартиной скинул пользователь твиттера под ником Oviksm в комментариях под постом обозревателя "СЭ" Сергея Егорова.

Болельщик: спасибо твоему отцу, он герой! Желаю ему только удачи, он на стоящий мужчина!

Мартина: спасибо большое!

Болельщик: это все из-за Глушакова?

Мартина: я не уверена, но он точно одна из причин. Он хотел, чтобы отца уволили. Ненавижу его!

Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото)

Теги: Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 11:01
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#9  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 11:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
эй, отвественные за новости!!! хорош эту херню печатать! пусть они между собой разбираются, не ХЕР этой пакостью эфир засорять!

погодите ! народ хочет разобраться -что к чему ! smile


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#8  mongolor  СПБ (Сегодня, 11:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
joy
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#7  Брюзга  Рязань (Сегодня, 11:15)
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  •  (2)
online

Началось в колхозе утро. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#6  Charodei  Борзя (Сегодня, 11:11)
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Понятна ненависть Глушакова к Каррере.Тот требовал профессионального подхода к игре,а Дениске это не нравилось.Ему больше нравится дурака валять на поле,да в сетях ныть как девке.Вот и получил свое,оказавшись в дубле.Свинота редкая,одним словом.А Массимо-молодец и Мужик.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:11)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
эй, отвественные за новости!!! хорош эту херню печатать! пусть они между собой разбираются, не ХЕР этой пакостью эфир засорять!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  klose05  СПб (Сегодня, 11:11)
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  •  (1)

Глушаков - отвратительный и мерзкий чувак, хоть иногда и играет неплохо.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 11:09)
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Давай ещё ....про Глушакова , в бане он не с ней случайно был там? Обещал женится может ...что она его так ненавидет ??

Редакторы провели е расследование ...ещё постов из нэинстаграмма наскриньте ...побольше !! Прям интересно ....не надо Яндекс читать , лацф и всю куйню.все тут теперь !!! Молодца
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:08)
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Болеет за:
«Спартак»
ГЛУШАКОВ ИДИ В БАНЮ.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 11:03)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Это уже даже больше не смешно, это не просто бред, это уже клиника. Редакторы совсем с ума сошли
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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