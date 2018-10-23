Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото)

Младшая дочь Массимо Карреры - Мартина - отреагировала на отставку своего отца с поста главного тренера "Спартака".Она отметила, что полузащитник Денис Глушаков хотел, чтобы итальянца уволили.Переписку с Мартиной скинул пользователь твиттера под ником Oviksm в комментариях под постом обозревателя "СЭ" Сергея Егорова.спасибо твоему отцу, он герой! Желаю ему только удачи, он на стоящий мужчина!спасибо большое!это все из-за Глушакова?я не уверена, но он точно одна из причин. Он хотел, чтобы отца уволили. Ненавижу его!