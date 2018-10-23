Топ-5 от Массимо. Пять самых значимых матчей "Спартака" под руководством Карреры

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:50
Михаил Моссаковский: сегодня руководство "Спартака" проведет первые переговоры со Скрипником (1)
Михаил Моссаковский: сегодня руководство "Спартака" проведет первые переговоры со Скрипником (1)
14:35
"Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!" - экс-игрок ЦСКА рассказал, как Прудников выступал с ним за "Спарту" (1)
"Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!" - экс-игрок ЦСКА рассказал, как Прудников выступал с ним за "Спарту" (1)
12:25
Пресс-служба "Спартака" сделала видеообзор игры с "Арсеналом". Каррера в кадре не появляется (4)
Пресс-служба "Спартака" сделала видеообзор игры с "Арсеналом". Каррера в кадре не появляется (4)
12:09
"В их встрече присутствует доля иронии" - член ОНК рассказал о сокамернике Кокорина в сизо (10)
"В их встрече присутствует доля иронии" - член ОНК рассказал о сокамернике Кокорина в сизо (10)
11:51
Алексей Герасименко: в «Спартаке» ничего глобально перестраивать не нужно. Главное – сплотить коллектив (4)
Алексей Герасименко: в «Спартаке» ничего глобально перестраивать не нужно. Главное – сплотить коллектив (4)
11:14
Рустэм Хузин: разве Казань не футбольный город? Чтобы увеличить посещаемость, клубу нужно сделать ход конем
Рустэм Хузин: разве Казань не футбольный город? Чтобы увеличить посещаемость, клубу нужно сделать ход конем
11:01
Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото) (29)
Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото) (29)
01:05
Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом" (7)
Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом" (7)
Вчера, 23:55
"Арсенал" одержал победу над "Лестером" (2)
"Арсенал" одержал победу над "Лестером" (2)
Вчера, 23:30
Дочь Карреры – болельщикам "Спартака": вы навсегда в наших сердцах, потому что вы лучшие (5)
Дочь Карреры – болельщикам "Спартака": вы навсегда в наших сердцах, потому что вы лучшие (5)
Вчера, 23:17
"Жаль, что в конце так вышло. Ты боец, должен меня понять". Каррера ответил Андрею Ещенко (4)
"Жаль, что в конце так вышло. Ты боец, должен меня понять". Каррера ответил Андрею Ещенко (4)
Вчера, 23:06
Артемий Панарин о Кокорине и Мамаеве: толпой избивать человека - это низко, по-бабски (6)
Артемий Панарин о Кокорине и Мамаеве: толпой избивать человека - это низко, по-бабски (6)
Вчера, 22:44
Роман Зобнин поблагодарил Карреру за доверие
Роман Зобнин поблагодарил Карреру за доверие
Вчера, 22:22
Переводчик Карреры: мы жили этими эмоциями (1)
Переводчик Карреры: мы жили этими эмоциями (1)
Вчера, 21:47
Джано Ананидзе - Каррере: спасибо за все
Джано Ананидзе - Каррере: спасибо за все
Вчера, 21:33
Виктор Гончаренко: если выделять одного игрока "Ромы", то это, конечно, будет Джеко (2)
Виктор Гончаренко: если выделять одного игрока "Ромы", то это, конечно, будет Джеко (2)
Топ-5 от Массимо. Пять самых значимых матчей "Спартака" под руководством Карреры
Итальянец, который привёл "красно-белых" к долгожданным золотым медалям, покинул Народную команду. Заслуженно ли специалист был отправлен в отставку или нет - об этом на нашем сайте было уже достаточно сказано. Здесь мы вспоминаем самые значимые игры москвичей под руководством самого успешного тренера "Спартака" последних лет
5. 17 мая 2017, "Спартак" - "Терек" 3:0
Сам футбол в этот день отошёл на второй план. Это был чемпионский матч. По-разному можно относиться к фигуре Карреры - всё-таки вокруг него, особенно в последний (то есть, текущий) сезон его работы, ходило много споров и разногласий, - но этот день был особенным в истории "Спартака".
До этого вечера "красно-белые" не побеждали в чемпионате России 16 лет. И Каррера, получивший звание главного тренера команды просто случайно, неожиданно добился того, что не удалось 11 тренерам до него.
По "Тереку" (ныне "Ахмату") москвичи в тот вечер прошлись катком. Глушаков тогда ещё интересовался футболом, а не социальными сетями и подругами детства. Ещё до перерыва Денис оформил дубль в ворота Евгения Городова, по сути, уже решив судьбу матча. У Грозного не было вообще никаких шансов против такого "Спартака" - куражного и весёлого, но вместе с тем голодного и по-спортивному злого.
В начале второго тайма болельщики москвичей посвятили полноценный перфоманс на сегодняшний день уже бывшему тренеру команды. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что в конце своего пребывания в стане "красно-белых" Массимо будет бороться с собственными игроками.
Ну а потом был легендарный забег. Болельщиков активной трибуны выпустили на поле, и они устроили настоящее столпотворение. Автор этих строк сам принимал участие в том безумии - на нашем канале в Youtube (кстати, подписывайтесь на него) сохранилось видеоподтверждение.
4. 16 апреля 2017, "Спартак" - "Зенит" 2:1
Питерцы, несмотря на то, что правление Луческу в "Зените" было признано провальным, на тот момент выглядел достаточно убедительно. Встреча против "сине-бело-голубых" стала первым серьёзным шагом "Спартака" навстречу чемпионству - тогда уже все поняли и поверили, что на этот раз "красно-белые" действительно претендуют на "золото", а не как обычно всего лишь мечтают о нём, выдавая желаемое за действительное.
Многие из болельщиков "красно-белых", кумиры которых на тот момент не побеждали Питер четыре года, не ждали от игры ничего хорошего. И зря.
Промес счёт открыл, Дзюба - вокруг его возвращения на стадион "Спартака" тогда было очень много шума - сумел сравнять, но "красно-белые" все равно своего добились. А ещё эта игра подарила нам очень забавное видео, которое долго крутили на тематических сайтах/группах/форумах.
3. 30 апреля 2017, ЦСКА - "Спартак" 1:2
Конечно, юридически чемпионство "Спартак" оформил в игре против "Терека", о которой мы вспоминали выше. Но если говорить де-факто - это гостевая встреча с главными соперниками "красно-белых" на чужой территории за 18 дней до самого празднования.
"Спартак" начал слегка спотыкаться весной, появилась надежда, что их ещё можно догнать. Главным преследователем был московский ЦСКА - в нём тогда работал свой первый сезон Виктор Гончаренко. Очная встреча должна была снять все вопросы. "Армейцы" могли сократить разрыв, заставить нестабильных психологически "спартаковцев" (это традиционная проблема "красно-белых") нервничать, чего, конечно, очень боялись все болельщики, тогда ещё не особо веря в чудо, которого они ждали столько лет.
Гости счёт открыли - Луис Адриано замкнул прострел Ивелина Попова, - "красно-синие" сравняли ещё до перерыва. И пошла игра, которую в дерби очень любят нейтральные болельщики, - на любой результат. Силы были примерно равны.
Долгие годы, пока ЦСКА доминировал в противостоянии, за редкими исключениями у них всегда оказывался больше запас прочности. И в плане психологии, и в плане мастерства. Но в этот раз устойчивее оказался "Спартак". Смертельную ошибку допустил Виктор Васин, который сделал по футбольным меркам просто неимоверную глупость. "Спартак" воспользовался этим - и победил, решив судьбу чемпионской гонки в сезоне 2016-2017.
2. 10 декабря 2017, "Спартак" - ЦСКА 3:0
Здесь всё без особенной интриги. После унижения в Ливерпуле 0:7 "Спартак" не хоронил только ленивый. Всё шло к тому, что ЦСКА устроит ещё одну головомойку "красно-белым". Но всё произошло совершенно иначе.
Шансов у "красно-синих" не было совсем. "Спартак" Карреры на своём поле доминировал в течение всего матча, за исключением, может, отдельных и совсем непродолжительных моментов. Из положительного в игре ЦСКА можно было выделить лишь Игоря Акинфеева.
Промес оформил дубль, а Пашалич вбил гвоздь в крышку гроба - уже в компенсированное время хорват пробил капитана "армейцев" и установил окончательный счёт. 3:0 - страница в главном дерби страны, к которой в своей памяти ещё долго будут возвращаться болельщики "Спартака", ну а почитатели ЦСКА старательно вымарывать из воспоминаний.
1. 17 октября 2017 года, "Спартак" - "Севилья" 5:1
Что это было - непонятно до сих пор. После многообещающей ничьей с "Ливерпулем" дома и откровенно провальной с "Марибором" на выезде "красно-белые" принимали второго явного фаворита их группы - испанскую "Севилью". Ту самую, что играет в чемпионате Испании, и имеет бешеный опыт выступления в еврокубках.
Как это водится в случае с "красно-белыми", многие ожидали провала. Конечно, были и те, кто смотрел с оптимизмом на грядущую встречу, но того, что произошло, уже совсем точно не ожидал никто.
Описать то, что происходило в тот вечер на "Открытии", все равно не получится. Это было во всех смыслах сумасшествие - естественно, в положительном смысле. Имеется в виду не только игра команды, но и поддержка болельщиков.
Матч подарил нам не только радость от успеха российской команды. Один из главных футбольных мемом того времени, созданный, кстати, автором нашего сайта Александром Симбирским, очень быстро разлетелся по сети и дошёл до самого исполнителя легендарного трюка Дмитрия Комбарова. Вы ведь понимаете, о чём я говорю?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
5. 17 мая 2017, "Спартак" - "Терек" 3:0
Сам футбол в этот день отошёл на второй план. Это был чемпионский матч. По-разному можно относиться к фигуре Карреры - всё-таки вокруг него, особенно в последний (то есть, текущий) сезон его работы, ходило много споров и разногласий, - но этот день был особенным в истории "Спартака".
До этого вечера "красно-белые" не побеждали в чемпионате России 16 лет. И Каррера, получивший звание главного тренера команды просто случайно, неожиданно добился того, что не удалось 11 тренерам до него.
По "Тереку" (ныне "Ахмату") москвичи в тот вечер прошлись катком. Глушаков тогда ещё интересовался футболом, а не социальными сетями и подругами детства. Ещё до перерыва Денис оформил дубль в ворота Евгения Городова, по сути, уже решив судьбу матча. У Грозного не было вообще никаких шансов против такого "Спартака" - куражного и весёлого, но вместе с тем голодного и по-спортивному злого.
В начале второго тайма болельщики москвичей посвятили полноценный перфоманс на сегодняшний день уже бывшему тренеру команды. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что в конце своего пребывания в стане "красно-белых" Массимо будет бороться с собственными игроками.
Фанаты "Спартака" вывели формулу золота и создали свою периодическую таблицу элементов чемпионства pic.twitter.com/vYalNzLvDu— Чемпионат (@championat) May 17, 2017
Ну а потом был легендарный забег. Болельщиков активной трибуны выпустили на поле, и они устроили настоящее столпотворение. Автор этих строк сам принимал участие в том безумии - на нашем канале в Youtube (кстати, подписывайтесь на него) сохранилось видеоподтверждение.
4. 16 апреля 2017, "Спартак" - "Зенит" 2:1
Питерцы, несмотря на то, что правление Луческу в "Зените" было признано провальным, на тот момент выглядел достаточно убедительно. Встреча против "сине-бело-голубых" стала первым серьёзным шагом "Спартака" навстречу чемпионству - тогда уже все поняли и поверили, что на этот раз "красно-белые" действительно претендуют на "золото", а не как обычно всего лишь мечтают о нём, выдавая желаемое за действительное.
Многие из болельщиков "красно-белых", кумиры которых на тот момент не побеждали Питер четыре года, не ждали от игры ничего хорошего. И зря.
Промес счёт открыл, Дзюба - вокруг его возвращения на стадион "Спартака" тогда было очень много шума - сумел сравнять, но "красно-белые" все равно своего добились. А ещё эта игра подарила нам очень забавное видео, которое долго крутили на тематических сайтах/группах/форумах.
3. 30 апреля 2017, ЦСКА - "Спартак" 1:2
Конечно, юридически чемпионство "Спартак" оформил в игре против "Терека", о которой мы вспоминали выше. Но если говорить де-факто - это гостевая встреча с главными соперниками "красно-белых" на чужой территории за 18 дней до самого празднования.
"Спартак" начал слегка спотыкаться весной, появилась надежда, что их ещё можно догнать. Главным преследователем был московский ЦСКА - в нём тогда работал свой первый сезон Виктор Гончаренко. Очная встреча должна была снять все вопросы. "Армейцы" могли сократить разрыв, заставить нестабильных психологически "спартаковцев" (это традиционная проблема "красно-белых") нервничать, чего, конечно, очень боялись все болельщики, тогда ещё не особо веря в чудо, которого они ждали столько лет.
Гости счёт открыли - Луис Адриано замкнул прострел Ивелина Попова, - "красно-синие" сравняли ещё до перерыва. И пошла игра, которую в дерби очень любят нейтральные болельщики, - на любой результат. Силы были примерно равны.
Долгие годы, пока ЦСКА доминировал в противостоянии, за редкими исключениями у них всегда оказывался больше запас прочности. И в плане психологии, и в плане мастерства. Но в этот раз устойчивее оказался "Спартак". Смертельную ошибку допустил Виктор Васин, который сделал по футбольным меркам просто неимоверную глупость. "Спартак" воспользовался этим - и победил, решив судьбу чемпионской гонки в сезоне 2016-2017.
2. 10 декабря 2017, "Спартак" - ЦСКА 3:0
Здесь всё без особенной интриги. После унижения в Ливерпуле 0:7 "Спартак" не хоронил только ленивый. Всё шло к тому, что ЦСКА устроит ещё одну головомойку "красно-белым". Но всё произошло совершенно иначе.
Шансов у "красно-синих" не было совсем. "Спартак" Карреры на своём поле доминировал в течение всего матча, за исключением, может, отдельных и совсем непродолжительных моментов. Из положительного в игре ЦСКА можно было выделить лишь Игоря Акинфеева.
Промес оформил дубль, а Пашалич вбил гвоздь в крышку гроба - уже в компенсированное время хорват пробил капитана "армейцев" и установил окончательный счёт. 3:0 - страница в главном дерби страны, к которой в своей памяти ещё долго будут возвращаться болельщики "Спартака", ну а почитатели ЦСКА старательно вымарывать из воспоминаний.
1. 17 октября 2017 года, "Спартак" - "Севилья" 5:1
Что это было - непонятно до сих пор. После многообещающей ничьей с "Ливерпулем" дома и откровенно провальной с "Марибором" на выезде "красно-белые" принимали второго явного фаворита их группы - испанскую "Севилью". Ту самую, что играет в чемпионате Испании, и имеет бешеный опыт выступления в еврокубках.
Как это водится в случае с "красно-белыми", многие ожидали провала. Конечно, были и те, кто смотрел с оптимизмом на грядущую встречу, но того, что произошло, уже совсем точно не ожидал никто.
Описать то, что происходило в тот вечер на "Открытии", все равно не получится. Это было во всех смыслах сумасшествие - естественно, в положительном смысле. Имеется в виду не только игра команды, но и поддержка болельщиков.
Матч подарил нам не только радость от успеха российской команды. Один из главных футбольных мемом того времени, созданный, кстати, автором нашего сайта Александром Симбирским, очень быстро разлетелся по сети и дошёл до самого исполнителя легендарного трюка Дмитрия Комбарова. Вы ведь понимаете, о чём я говорю?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.