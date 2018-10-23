Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Кафельников: если игрочишки вдруг забегают, будет понятно - они сплавили Карреру

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в твиттере выразил надежду, что клуб покинут защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков.

"Скажу как есть! Я готов даже ещё 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков, Комбаров и ещё некоторые покинут ЗАВТРА наш любимый клуб.

А на десерт Федуну, чтобы он совсем обалдел, — это всему сектору B и D забуриться на матч "Динамо" или ЦСКА (сделать им хорошую посещаемость) вместо домашнего. Пусть бы он посмотрел на своё детище при пустых трибунах. Вот это была бы крутая акция.

И если вдруг эти игрочишки забегают как надо в четверг и дадут положительный результат, то станет ясно — они сплавили тренера. ЭТИ КЛОУНЫ не поняли, что они ПРОИГРАЛИ в обе стороны", — написал Кафельников.
Теги: Кафельников Спартак Каррера
Сегодня, 17:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(8)
#13  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 20:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кафель прав((( не такой плохой тренер Каррера, чтобы при нём фигово бегать и играть без огня в глазах, чтобы после его увольнения неожиданно преобразиться. Такое будет нормально воспринято только от Ханни и Попова.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#12  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Дурак ты ... Если они забегают,то это только подтвердит правильность смены тренера,который не способен управлять командой.

Игрочишки забегают по-любому. При новом тренере так происходит всегда.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#11  Realist2000   (Сегодня, 19:22)
  • -3
  •  (5)

Дурак ты ... Если они забегают,то это только подтвердит правильность смены тренера,который не способен управлять командой.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#10  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 19:14)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот после этого интервью они специально продолжат в том же духе... А всего-то надо было крысятник разогнать и оставить тренера...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#9  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:00)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Кафель да поезжай вслед за макаронником, ты своими блудливыми высерами уже всех достал, успокойся время вспять не повернуть и Каррера посредственный авантюрный тренер, срубил сам сук на котором комфортно сидел.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 18:58)
  • -3
  •  (5)

Если вдруг бывшая теннисная ракетка откроет рот, будет сразу понятно - она деревянная.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  sergey3709   (Сегодня, 18:50)
  • +2
  •  (2)

А при новом тренере все стараются бегать!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#6  Egorysche   (Сегодня, 18:49)
  • +2
  •  (6)

Цитата: Spartacus1971
Так они же не дураки чтобы сразу забегать,тогда все сразу всё поймут.

учитывая как они бодро лайки ставили - дураки ещё те
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#5  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:46)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Так они же не дураки чтобы сразу забегать,тогда все сразу всё поймут.

Дураки, если реально слили вместо того, чтобы развивать успех.
И праститутки, если лижут теперь нереально.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 18:33)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Где-то мы уже это слышали - игрочишки, тренеришки. Да, растут люди... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 18:25)
  • 0
  •  (4)

Вообще не понимаю ...при чём здесь кафель....и футбольный СПАРТАК...он себя кем то почувствовал...не пойми кем....пусть лучше с дочерью бл....ью....разберётся....если он отец....Футбол не для него...и не нужно ему что то о ФУТБОЛЕ ПИСАТЬ....ЭТОМУ МУД....КУ...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 18:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так они же не дураки чтобы сразу забегать,тогда все сразу всё поймут.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:00)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Серьезное заявление серьезного теннисиста!!!!
28 октября - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на ЦСКА- Краснодар.

Ждем , что скажет Назаров.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.